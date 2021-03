Espanya recomana als seus ciutadans que surtin de Birmània al més aviat possible

Les autoritats espanyoles van recomanar aquest dimecres als seus ciutadans que surtin de Birmània al més aviat possible davant la violència militar contra les protestes i l'escalada del conflicte amb les minories ètniques. «En el cas que vostè es trobi actualment a Birmània: Es recomana abandonar el país al més aviat possible, fent ús dels vols disponibles per sortir de Birmània», diu el missatge del ministeri d'Exteriors espanyol.

Més de 500 civils han mort, almenys un centenar el cap de setmana passat, a causa de la repressió de les protestes prodemocràtiques per part dels policies i soldats des del cop d'estat de l'1 de febrer, segons dades de l'Associació per a l'Assistència de Presos Polítics de Birmània (AAPP). «Es preveu que en els pròxims dies i setmanes continuïn escalant de manera significativa els episodis de violència a les principals ciutats del país, i especialment a Rangun», assenyala la recomanació del ministeri.

ltres països de la UE com Alemanya, Finlàndia, Suècia, Dinamarca, Àustria i Irlanda, igual com els EUA, el Regne Unit i Austràlia, també ha recomanat als seus ciutadans que abandonin el país.