Junts retreu a ERC la «via àmplia» i haver prioritzat la CUP

JxCat va reclamar «flexibilitat» al candidat d'ERC a la presidència, Pere Aragonès. La portaveu de Junts al Parlament, Gemma Geis, va dir als republicans que JxCat ja ha cedit en temes com la taula de diàleg, amb la que són «escèptics», i va avisar que «les cessions han de ser recíproques». A més, va retreure que intentin negociar «amb pressions» i va advertir que «no són bones companyes de viatge».

Geis va assegurar que «ha faltat temps» pel pacte. De fet, va retreure als republicans que «de manera legítima» les primeres setmanes de les negociacions apostessin per «la via àmplia» o per arribar a acords amb formacions amb menys presència parlamentària que Junts –com la CUP-, amb uns resultats que la portaveu de Junts va qualificar d'»estèrils».