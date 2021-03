Vox acusa l'independentisme de ser «la desgràcia de Catalunya»

El president del grup parlamentari de Vox, Ignacio Garriga, va acusar els partits independentistes de ser «la desgràcia de Catalunya» i els va instar a demanar perdó als catalans i a «marxar per sempre». «Catalunya viu la crisi sanitària i social més gran de la seva història i la gent no haurà trobat consol en les paraules d'Aragonès», va lamentar. Garriga, que va veure com una gran part dels diputats del Parlament tornaven a abandonar el ple en el moment en què li tocava començar la intervenció, va mostrar el seu desacord a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, en veure com alguns dels diputats alçaven cartells antifeixistes.