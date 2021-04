Augmenten els positius al Solsonès coincidint amb l'arribada de visitants

Crit d'alerta del Centre Sanitari del Solsonès davant l'augment de visitants a la comarca, alguns dels quals han acudit a l'ens de salut amb simptomatologia de covid-19. Entre dilluns i dimecres es va detectar un augment d'usuaris a les urgències del Centre, entre les quals es van realitzar 37 proves PCR que van resultar en 7 casos positius de coronavirus.

Cal tenir en compte que aquest valor detectat en tres dies (7) supera la suma dels casos de les dues setmanes anteriors quan, a tota la comarca, es van detectar 3 i 2 casos, respectivament.

El Centre Sanitari i l'Ajuntament de Solsona fan una crida a tota la població i als visitants per tal que extremin les mesures de seguretat i prevenció per evitar el risc de contagis, sobretot ara que el Solsonès estava en una situació de risc de rebrot de pràcticament zero.