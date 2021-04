El risc de rebrot augmenta al Solsonès, i al Moianès recula

El Solsonès ja no era, ahir, segons les darreres dades de la covid de la Generalitat, la comarca de Catalunya amb menys risc de rebrot, com va destacar aquest diari en l'edició de dimecres. Aleshores, el risc era de només 22 punts. Ahir, tres dies després, havia augmentat fins a 104, i havia passat d'un risc baix a un de moderat/alt. Per contra, el Moianès havia fet el recorregut contrari. De tenir un risc de rebrot molt alt, amb 617 punts, havia baixat a un d'alt (174).

Si hi ha quelcom que caracteritza la covid és que, tant pel que fa al risc de rebrot com a la velocitat de reproducció de la malaltia (Rt), varia molt. Municipis i comarques que un dia estan al capdamunt, al cap de pocs dies poden estar al capdavall. Caldrà estar amatents a les repercussions que tindrà la Setmana Santa en les dades de les properes jornades.





La segona Rt més alta

En el cas de la Cerdanya, per exemple, que aquests dies ha vist augmentada la seva població de manera ostensible, mentre que pel que fa al risc de rebrot ahir no s'havia mogut de la franja on estava dimecres (risc molt alt, amb 390 punts; 414 tres dies abans), pel que fa a l'Rt, ja ocupava el segon lloc (1,83) només darrere del Priorat, amb 3,10, i força per sobre de la mitjana catalana (1,20). El Solsonès era la quarta comarca que la tenia més alta (1,71).

També pel que fa a aquesta comarca, ahir destacava la pujada dels 82 punts quant al risc de rebrot i, quant al Moianès, la baixada de 443. Un retrocés molt significatiu. El Moianès era la segona comarca que tenia la velocitat de contagi més baixa (0,68), només darrere de la Terra Alta (0,29).

A la resta de les nostres comarques, ahir no s'havien produït més canvis significatius, pel que fa al risc de rebrot. Tant el Bages com el Berguedà, l'Anoia i l'Alt Urgell es mantenien en la franja de tres dies enrere, amb un risc molt alt i, en el cas del Berguedà, amb un risc alt, si bé s'ha d'assenyalar que, amb 250 punts, es trobava al límit de fer un salt a un risc molt alt. Dimecres era de 242 punts. Pel que fa a l'Rt, també es trobava a la franja alta, amb 1,47.

La mitjana baixa a 1,20

Pel que fa a la mitjana a Catalunya, la velocitat de propagació de la covid-19 va trencar un mes de tendència a l'alça i havia baixat fins a 1,20, una centèsima menys, mentre que el risc de rebrot es mantenia clavat a 284, segons el darrer balanç del Departament de Salut. En paral·lel, la incidència a 14 dies igualment havia pujat lleugerament i passava de 234,53 a 238,30. Es van declarar 1.419 casos nous confirmats per PCR o test d'antígens (TA), amb un total de 558.932. El 6,29% de les proves de la darrera setmana havien donat positiu. Es va informar de 12 morts més, amb un total de 21.340 defuncions en tota la pandèmia. Hi havia 1.483 pacients ingressats als hospitals, 56 més que en el balanç anterior, i 421 persones a l'UCI, quatre més que feia 24 hores.

Espanya va registrar, ahir, 9.571 positius nous de covid-19 des de dijous, fet que deixa la xifra global en 3.300.965 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a les defuncions, des de l'últim informe n'hi havia hagut 157 i la xifra total se situava en 75.698. Madrid encapçalava els contagis en els darrers set dies amb 8.108 casos, seguida de Catalunya amb 6.052. Darrere seu, Andalusia amb 4.651 i el País Basc amb 2.927. Des de l'inici de la pandèmia, Madrid és on més contagis s'han acumulat: 629.080. Just després se situa Catalunya, amb 539.381, i la segueix Andalusia, amb 508.174.

Pel que fa a les morts, l'informe del ministeri xifrava en 205 les que s'havien produït en els darrers set dies. D'aquestes, 45 a Madrid, 31 a Andalusia i 17 a Castella i Lleó. A Catalunya n'hi havia hagut 10.