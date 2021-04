Arrenca el judici contra la 'manada de Sabadell' per la presumpta violació a una jove de 18 anys el 2019

Tot passava a la matinada del 3 de febrer de 2019. Una jove de 18 anys era presumptament assaltada i violada per un home a la sortida d'un pub a Sabadell, Barcelona.

Posteriorment l'hauria traslladat a la força a una nau industrial on vivia com okupa al costat de diversos amics. Aquí hauria animat a dos d'ells a sumar-se i entre els tres l'haurien agredit sexualment per torns durant hora i mitja.

A l'acabar, segons va relatar la noia la van deixar fora de la nau moment en què ella va aprofitar per demanar ajuda a un cotxe que sortia en aquell instant d'un garatge.

Després de denunciar els fets, sis homes van ser investigats, tres d'ells com els autors materials de l'agressió. Encara que només un es troba actualment a la presó. Dels altres dos, res se sap, el que hauria iniciat la violació i retingut a la noia no ha estat identificat i l'altre va fugir després de quedar en llibertat. Els altres tres, presumptes còmplices se sentin avui al banc al costat de l'únic que està complint condemna.

La fiscalia demana per als quatre joves d'entre 27 i 31 anys i de nacionalitat marroquina, 37 anys de presó per tres delictes d'agressió sexual i cinc en llibertat vigilada. A més sol·licita una indemnització de 60.000 euros per a la víctima.