66 grups escolars confinats i 2.071 persones en quarantena en la represa del curs després de Setmana Santa

Els grups escolars confinats per covid-19 són 66 segons les dades del Departament d'Educació publicades aquest dimecres, després de l'aturada per Setmana Santa. El darrer balanç publicat va ser el 27 de març i llavors hi havia 953 grups confinats. Els 66 grups confinats representen el 0,09% dels aproximadament 72.000 totals. Hi ha 2.071 persones confinades, quan abans de les vacances eren 22.540. Del total, 1.898 són alumnes, 161 docents i personal d'administració i serveis i 12 personal extern. S'han registrat 2.137 positius en els darrers 10 dies: 1.875 alumnes, 258 docents i personal d'administració i serveis i 4 personal extern. Els positius acumulats són 64.001, 2.445 més que en el balanç anterior.

No hi ha cap centre tancat i els centres amb grups confinats són 54, l'1,06% del total.