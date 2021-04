Dol a les xarxes per la mort de l'economista i expresident de Justícia i Pau Arcadi Oliveres

Les xarxes socials es van omplir ahir de missatges de dol per la mort d'Arcadi Oliveres, als 75 anys. Defensor de la teoria econòmica del decreixement i autor de nombroses obres de divulgació sobre les relacions entre nord i sud, el comerç internacional, el deute extern o l'economia de defensa, Oliveres havia col·laborat amb diferents moviments socials cristians. L'any 2013 va crear, al costat de la monja Teresa Forcades, la plataforma per la independència Procés Constituent. Al febrer es va fer públic el greu estat de salut d'Oliveres i la família va obrir el portal, que ha recollit més de 7.000 missatges.

Representants polítics i entitats van recordar ahir el seu «activisme» per un món «més just» i li van agrair «el compromís» amb la justícia social. És el cas de l'entitat de la qual Oliveres va ser president i membre actiu des del 1981, Justícia i Pau, que va lamentar comunicar que els ha deixat «el seu company i amic». També va mostrar el condol l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP), que el va qualificar de «mestre, referent i bon amic». «Va ser membre de la primera Junta de Govern i va rebre el Premi Constructors de Pau el 2017, moltíssimes gràcies pel llegat immens que ens deixen», va piular.

Altres organitzacions com Catalunya Cristiana van destacar que el llegat d'Oliveres continua «molt viu», com els membres de la Universitat Internacional de la Pau, que van transmetre per Twitter un «profund agraïment» pel seu mestratge i coherència, «sempre amb una gran serenor i generositat». També es va pronunciar el centre Delàs, que va enviar tot l'escalf «a la família». «Avui ens deixa un amic, un mestre, un dels pares de la nostra entitat, un company de lluita per la pau i la justícia global, un referent, sempre», va assegurar.

La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, va piular en nom de l'entitat i va mostrar el seu «condol i agraïment» per una vida «d'activisme per la justícia social». Per Òmnium Cultural, es va pronunciar el seu president, Jordi Cuixart, que va assegurar que «som el que som, on som i com som» gràcies a la «saviesa» d'Oliveres. Així va parafrasejar l'economista amb la frase «Sempre és un bon moment per a la desobediència». «Et farem cas», va subratllar Cuixart.

L'àmbit polític també va reaccionar a la mort d'Oliveres. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, va valorar el seu «compromís, mestratge i optimisme permanent» per un món «més just i fraternal». «Que la terra et sigui lleu, estimat Arcadi», va piular. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, va desitjar que «descansi en pau» i va donar les gràcies per la «saviesa, generositat i exemple permanent». L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont va assegurar que «se'n va la persona, però es queda la seva empremta». El també excap de l'executiu del Govern català Quim Torra va recordar que Oliveres ha dedicat la seva vida «a fer millor la dels altres» i va destacar el seu «compromís» amb els més vulnerables. Per la seva banda, la CUP va assegurar que «l'anhel» de justícia social d'Oliveres els acompanyarà sempre, i va assenyalar que «no l'oblidarem».Altres polítics que es van pronunciar van ser l'expresident del Parlament, Roger Torrent, que va qualificar l'economista «d'activista de les causes justes».

L'últim llibre de l'economista, «Paraules d'Arcadi. Què hem après del món i com podem actuar» (Angle Editorial, 2021), obra divulgativa que resumeix el seu pensament per la pau i la justícia social en disset grans conceptes, és prologat per la periodista artesenca Mar Valldeoriola, també responsable de la seva edició.

La mort d'Arcadi Oliveres també va ser molt sentida a la Catalunya Central, on participava tot sovint en xerrades i activitats de tot tipus. «Mai no tenia un no per resposta», recordava ahir el president de Justícia i Pau a Manresa, Domènec Cucurella, i més enllà de la seva «bona predisposició en tot allò que se li demanava», posava en valor «la gran capacitat» d'Oliveres «per recordar noms, fets i dates, i per donar solució als problemes». El va definir com una persona «admirable», entre altres coses «per la serenitat com ha encarat el seu final», i va assegurar que «la seva pèrdua serà molt sentida perquè ell sabia omplir el buit a l'hora d'informar d'allò que es pot canviar».

Qui també mantenia una estreta relació «de fa molts anys» amb Oliveres és Quim Collado, que recorda la implicació de l'economista en la fundació, ja fa tres dècades, de Justícia i Pau a Manresa, Vic i Igualada. El manresà en ca ser un dels promotors i encara n'és membre, i assegura que des d'aleshores, els vincles d'Oliveres amb la capital del Bages han estat constants. «Per a ell, Manresa era un punt important a la seva vida i sempre deia que era una ciutat clau en les polítiques de cooperació i solidaritat». Ahir recordava com el Consell de Solidaritat de la ciutat li va fer un reconeixement públic fa uns mesos al Casino.

Igual que el seu company Cucurella, Collado destacava ahir la bona predisposició mostrada per Oliveres sempre que se li demanava. Com a «gran referent que ha estat dels drets humans, la cooperació i la solidaritat», la mort d'Oliveres «és una pèrdua molt considerable per a la gent de les ONG, però el tindrem sempre present perquè amb ell s'ha aconseguit molt», va concloure Collado.

Des de Castelltallat, la sociòloga dedicada a la diversitat religiosa i directora de la revista de pensament crític Dialogal, Clara Fons, definia ahir Oliveres com un home «molt coherent, tal com s'ha vist amb el seu procés cap a la mort» i després d'haver dut una vida «molt intensa i en què es va sentir molt feliç i estimat». Implicat en la revista des del primer moment, «Dialogal bevia molt dels seus coneixements», assegurava Fons, i avançava que el proper número en publicarà una entrevista. I és que, Oliveres» ha deixat moltes llavors que han arribat a molta gent perquè va saber difondre molt transversalment el seu mestratge».