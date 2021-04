Una recerca avaluarà l'impacte de la covid-19 a les residències

L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca ha concedit 280.000 euros al projecte Resicovid-19 - Avaluació de l'impacte de la pandèmia en les persones i organitzacions de l'àmbit residencial de Catalunya i propostes de millora del model. El projecte està liderat pel Grup de Recerca en Cronicitat de la Catalunya Central i pretén estudiar com ha afectat la pandèmia als centres residencials de Catalunya.

Compta amb la participació d'11 grups de recerca de tres universitats catalanes: la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Oberta de Catalunya. A més, disposa de partners internacionals de la University of Edinburgh, (Escòcia), la Radboud University (Holanda), el Karolinska Institutet (Suècia) i la London School of Economics & Political Science (Regne Unit).

L'estudi vol avaluar l'impacte de la pandèmia en les persones que viuen a les residències geriàtriques, de dependència i salut mental de Catalunya -així com l'afectació que ha tingut en els seus familiars, els treballadors i les pròpies organitzacions- i, també, establir propostes de millora assistencial i del model d'organització. Encara no existeixen avaluacions sistemàtiques i en profunditat de la realitat viscuda a les residències durant la pandèmia. Per aquesta raó, aquest estudi pot ajudar a comprendre l'impacte de la primera onada i extreure idees que donin resposta a necessitats presents i futures, així com repensar el model d'atenció de les persones en l'àmbit residencial.