Suspès l'ingrés a la presó de 10 condemnats de Blanquerna en recórrer al Constitucional

L'Audiència Provincial de Madrid ha suspès l'ingrés a la presó voluntari de deu dels catorze condemnats per l'assalt al centre cultural Blanquerna de Madrid en la Diada del 2013, que finalitzava ahir, ja que han recorregut davant el Tribunal Constitucional.

Així ho van confirmar fonts del Tribunal Superior de Justícia de Madrid, que van precisar que la Secció 30 de l'audiència madrilenya va prendre aquesta decisió sobre la majoria dels condemnats, en ser l'òrgan que els va jutjar i per tant responsable dels expedients d'execució de la pena. Ho va fer quan la matinada anterior expirava el termini per a l'ingrés voluntari a la presó per a aquests condemnats.

Dos condemnats més han sol·licitat indults i l'audiència madrilenya està a l'espera que es pronunciï la Fiscalia del Suprem sobre les seves peticions. Es tracta d'un condemnat al qual si que se li havia requerit el seu ingrés a la presó ara i d'un altre que encara no havia d'ingressar, segons les fonts. Un altre dels condemnats per l'assalt està oficialment en cerca i captura, mentre que l'últim ho estarà previsiblement en les properes hores perquè s'està tramitant aquesta petició.

El 23 de març passat l'audiència madrilenya va començar a lliurar els requeriments d'ingrés a la presó als condemnats per l'assalt al centre cultural Blanquerna.