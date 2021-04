L'estratègia negociadora de JxCat enerva ERC en postergar la investidura

L'estratègia negociadora que desplega JxCat està enervant ERC, que considera que el seu actual soci al Govern està «allargant» injustificadament les converses per aconseguir un acord que permeti investir Pere Aragonès. Demà es compliran dos mesos des de les eleccions del 14F, i l'acord per revalidar la coalició entre ERC i JxCat segueix sense veure la llum, després de dues votacions d'investidura fallides.

Conscient del desgast que suposa el pas de les setmanes sense que les forces independentistes siguin capaces de posar en marxa el nou Govern, Aragonès va urgir dissabte JxCat a segellar un acord al més aviat possible, i no «xutar la pilota cap endavant». ERC voldria tancar ja un acord per poder investir Aragonès abans de la Diada de Sant Jordi, però JxCat no vol imposar-se terminis en la negociació, més enllà del 26 de maig, data límit perquè cristal·litzi una investidura o, en cas contrari, siguin convocades noves eleccions.

La vicepresidenta i portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va dir ahir que comparteix l'opinió d'Aragonès en favor d'un acord «el més aviat possible», però va puntualitzar que per sobre de tot cal prioritzar que sigui «el millor acord possible» i que «doti d'estabilitat» el futur Govern. «No especularem amb la data, perquè no la sabem. La nostra predisposició sempre ha estat anar a un debat d'investidura el dia en què tinguem un acord tancat», va subratllar.

En canvi, la portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va acusar JxCat d'«allargar» sense motiu la negociació ja que no hi ha «cap escull insalvable» i va assegurar que el propi Aragonès, si és necessari, «no té cap problema a liderar ell mateix» la negociació per desbloquejar l'acord. Per a Vilalta, «és perfectament compatible» aconseguir un «bon acord» entre ERC i JxCat i que aquest acord «sigui ràpid», perquè ambdues formacions porten setmanes avançant en els seus treballs. Vilalta va dir que «qui té pressa és el país», ja que «la gent no pot esperar més» davant la «crisi múltiple» provocada per la pandèmia i necessita un Govern que pugui treballar «amb totes les eines». «No entenem ni compartim que se segueixi allargant aquesta situació d'interinitat i provisionalitat, que hi hagi qui vulgui allargar aquesta situació», va denunciar Vilalta, que va reptar JxCat a explicar si veu «algun escull» concret que obstaculitzi l'acord. En rèplica a Vilalta, Artadi va puntualitzar que JxCat tampoc veu «obstacles insalvables», però «una cosa és posar-se d'acord en principis generals» i una altra és entrar en «concrecions». JxCat vol, va recalcar, un «acord el més detallat possible».