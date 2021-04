Govern estudia confinar per vegueries i un salconduit cultural

El Govern estudia ampliar el confinament comarcal a un àmbit territorial més gran, com vegueries i habilitar un «salconduit cultural» per creuar els perímetres per acudir a actes culturals. Ho va avançar ahir la consellera de Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, a la roda de premsa després de la reunió de l'Executiu. Sobre la revisió de les actuals restriccions de mobilitat, vigents fins dilluns que ve, i la introducció de modificacions, Budó va explicar que el Govern té «damunt la taula» aquestes mesures i que decidirà segons l'evolució de les dades epidemiològiques. Així, va subratllar la importància d'aquesta setmana perquè serà quan es comprovarà l'efecte de l'augment de la mobilitat i la interacció de Setmana Santa. «Aquesta setmana és important perquè tindrem la fotografia de l'increment de la mobilitat en Setmana Santa, per tant hem d'anar veient com evolucionen les dades al llarg de la setmana», va dir Budó, que va considerar «lògic» preveure mesures com la del «salconduit cultural». L'ampliació de l'àmbit territorial de confinament, vegueries, regions sanitàries o àmbit metropolità, com va reclamar l'Ajuntament de Barcelona, Budó va apuntar que el Govern també ho té sobre la taula i que s'ha de consensuar amb les autoritats sanitàries al Procicat.