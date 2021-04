El certificat europeu de vacunes no serà un passaport que garanteixi la mobilitat

Els països de la Unió Europea (UE) van aconseguir ahir una posició comuna per iniciar les negociacions amb el Parlament Europeu sobre el certificat de vacunació, amb la finalitat que sigui operatiu a l'estiu, però que no serà un passaport que garanteixi la mobilitat, segons el document aprovat al qual va tenir accés Efe. «En menys d'un mes el Consell ha aconseguit una posició comuna per a les negociacions amb el Parlament», va anunciar la presidència portuguesa de la UE, després de la reunió dels ambaixadors dels Vint-i-set davant les institucions europees mantinguda aquest matí. Però el certificat europeu de vacunació contra el Sars-CoV-2 que preparen les institucions comunitàries no serà un passaport sanitari que permeti automàticament que els ciutadans recuperin la llibertat de moviments en el si de la UE.