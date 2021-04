Mor a la presó Madoff, condemnat per l'estafa piramidal més gran de la història

El financer Bernard Madoff, que va ser condemnat per l'estafa piramidal més gran de la història, va morir ahir al centre penitenciari dels Estats Units on complia una condemna de 150 anys. Segons van confirmar les autoritats penitenciàries, Madoff, que tenia problemes renals i altres malalties, va morir a l'edat de 82 anys. Madoff va ser l'artífex de l'estafa piramidal més gran de la història amb un frau que s'estima que va arribar a a pujar fins a una quantitat de 65.000 milions de dòlars. Entre les seves víctimes hi ha haver individus, empreses, fons de pensions i organitzacions benèfiques, algunes d'associades a personalitats dels Estats Units. Els seus fills van informar les autoritats dels fraus del seu pare el 2008 i va ser condemnat un any després. Madoff, després d'una vida de pel·lícula que el va portar d'un barri obrer de Nova York fins al capdamunt de Wall Street, finalment, va convertir-se en una de les figures més odiades del món de les finances.