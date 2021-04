Sánchez assegura al Congrés que es complirà el calendari de vacunació

El president del Govern, Pedro Sánchez, va garantir ahir que Espanya complirà l'objectiu de vacunació que s'ha proposat juntament amb tota la Unió Europea i el calendari previst, que implica tenir vacunats a finals d'agost 33 milions d'espanyols. En una compareixença al Congrés en què no va al·ludir la decisió de la farmacèutica Johnson & Johnson de suspendre el lliurament de la vacuna Janssen a la Unió Europea, que implicarà que les comunitats autònomes no rebin les 300.000 dosis previstes, Sánchez va defensar que es compliran els temps de vacunació. «El pròxim escenari serà rebre entre abril i juny 38 milions de dosis», va assegurar Sánchez, que va recordar que suposen 3,5 milions més que el trimestre anterior. Amb tot, va reconèixer que l'estratègia de vacunació no és un procediment tancat sinó que «ha de ser viu» i com a exemple va dir que estan pendents de concretar els canvis en l'administració de la vacuna d'AstraZeneca, que d'ara endavant s'administrarà entre 60 i 69 anys.