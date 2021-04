Detenen a Barcelona dos lladres 'punxa-rodes' que van fugir amb el fill de la víctima sobre el capó

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos lladres multireincidents que van intentar robar un conductor a Barcelona amb el mètode del 'punxa-rodes'; van agredir-lo i després van fugir amb el fill de la víctima al capó. En el mètode conegut com de 'punxa-rodes', els lladres danyen el vehicle i, quan el conductor ha obert el cotxe, li fan notar la incidència per despistar-lo i furtar-li els objectes de valor. En aquest cas, el conductor se'n va adonar i el van agredir. El fill va intentar aturar el vehicle amb què van fugir els lladres però va haver de saltar al capó per no ser atropellat i van circular així durant diversos carrers. El conductor va donar cops de volant per desfer-se'n, fins que el fill va poder baixar.

Els Mossos van localitzar un dels lladres i el van detenir pocs minuts després al districte de Sant Martí; l'endemà, van detenir l'altre, informa el cos policial a través del seu compte de Twitter.