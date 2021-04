La vacuna de la catalana Hipra seria de dues dosis i apta per si apareixen noves variants

El projecte de vacuna de la farmacèutica catalana Hipra seria de dues dosis i es podria anar adaptant si apareixen noves variants, cosa que s'haurà de confirmar en els assajos clínics que començaran al juny a l'Hospital Clínic de Barcelona i al Trueta de Girona.

Així ho ha explicat en declaracions a RAC-1 Elia Torruellas, directora de Recerca i Desenvolupament d'Hipra, la farmacèutica d'Amer (Girona) que va visitar aquest divendres passat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i que té un dels projectes més avançats per disposar d'una vacuna espanyola contra la covid aquest 2021.

Torruellas ha detallat que els assajos clínics ja començaran al juny, primer a l'Hospital Clínic de Barcelona i al Trueta de Girona, tot i que després s'aniran afegint més centres.

Si tot va bé, aquesta vacuna podria rebre l'autorització de l'Agència Europea del Medicament a finals d'aquest any i el 2022 la mateixa farmacèutica produiria 400 milions de dosis.

«Estem convençuts que podem aportar una bona vacuna per controlar l'epidèmia aquí i a tot el món», ha afirmat.

El prototip de vacuna està basat en una proteïna recombinant, un model diferent de les d'ARN missatger (Pfizer i Moderna) o adenovirus (AstraZeneca o Janssen), i això la fa «molt versàtil», apta tant per immunitzar per primera vegada com per utilitzar-la de record fins i tot amb altres tipus de vacunes.



Injecció anual de record

A l'espera de confirmació en els assajos clínics, els investigadors d'Hipra creuen que per a la primera immunització es requeririen dues dosis, i després una injecció anual de record, ha explicat Torruellas.

A més, aquest prototip de vacuna ja està dissenyada perquè «en 4 o 5 mesos» es pugui adaptar en el cas d'aparició de noves variants, per assegurar que continua sent eficaç.