Estudiants ocupen el rectorat de la Universitat de Barcelona

Estudiants universitaris han ocupat a primera hora d'aquest dimarts el rectorat de la Universitat de Barcelona (UB). El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i altres moviments estudiantils han reivindicat l'acció. Els universitaris han situat contenidors a les portes de l'edifici. L'ocupació es fa en el marc de la campanya pel 'Compromís contra la crisi educativa', a través de la qual reclamen als rectors impulsar els canvis necessaris cap a un model públic i equitatiu. El SEPC ha afirmat que la universitat pública està "en una situació límit" i han assegurat que no marxaran de la UB fins que rebin una resposta per part del rector.

El compromís consta de cinc punts i el primer d'aquests és l'equiparació dels preus de màsters i graus i de graus entre sí. En segon lloc, demanen que la remuneració de les pràctiques sigui obligatòria i en tercer que es doni suport a l'absolució de tots els encausats per defensar la universitat pública. En quart lloc, els universitaris volen un pla de xoc contra l'"emergència lingüística" i en cinquè lloc protocols feministes efectius i revisió dels plans docents.

Uns 150 estudiants han tancat els 7 accessos de la UB Central, col·lapsant-los amb mobiliari urbà i de l'interior de la facultat, per a impedir l'accés tant a professorat com a estudiants. Des del Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i la Coordinadora de l'Assemblea Interuniversitària (CAI), han assegurat que aquesta mobilització serà indefinida "fins que els rectors signin el compromís".

Per una banda, Berta Navarrete, portaveu de la Coordinadora de l'Assemblea Interuniversitària (CAI), ha dit a l'ACN que el compromís que han enviat al rectorat és important per a començar a "caminar per un altre camí", ja que la crisi educativa és el resultat de la mercantilització, precarització i les retallades que ha viscut el sector educatiu. A més, ha afegit que la crisi de la covid-19 ha empitjorat la situació.

Per una altra banda, Anna Clua, portaveu del SEPC, ha defensat que els cinc punts del compromís "són essencials perquè cap estudiant es quedi enrere en els estudis i que tothom pugui tenir accés a una universitat pública digna". A més, ha afegit que des del rectorat s'han trobat amb les portes tancades i amb un immobilisme total. "Davant aquesta situació hem considerat essencial fer pressió i ocupar la UB, pel seu caràcter històric i perquè el rector es posicioni en aquesta lluita", ha dit a l'ACN.

Durant aquesta ocupació indefinida es realitzaran actes per a mantenir al moviment estudiantil. Aquest dimarts a les 7 de la tarda està prevista una xerrada sobre la mercantilització de les universitats públiques, en les quals acudiran professorat associat i el grup de música Ginestà.