Espanya comença a distribuir vacunes de Janssen avui

Després l'aval de l'Agència Europea del Medicament a la vacuna de Janssen, que començarà a repartir-se aquest dimecres a les comunitats autònomes, la Comissió de Salut Pública va rebutjar espaiar l'administració de les segones dosis dels sèrums de Pfizer i Moderna, tal com havien sol·licitat les comunitats de Madrid, Catalunya i Andalusia. Espanya té emmagatzemats en aquests moments al voltant de 146.000 vials de Janssen, arribats la setmana passada. Al llarg del mes d'abril arribaran fins a 300.000 dosis.

La Comissió de Salut Pública ha acordat aquest dimarts continuar administrant les segones dosis de les vacunes contra la covid-19 tal com marca cada farmacèutica, de manera que es descarta espaiar els temps per immunitzar a un major nombre de persones, com sol·licitaven Andalusia i Catalunya.

La Comissió s'ha posicionat així en contra de la proposta de retardar 6 i 8 setmanes el segon punxada de Pfizer i Moderna a menors de 79 anys, per tal d'inocular el sèrum com més aviat millor al nombre més gran de persones tot i que la immunització és parcial, una opció que sí considern Itàlia, França, Alemanya i el Regne Unit.

Si el Consell Interterritorial es pronuncia en aquest mateix sentit aquest dimecres, les segones dosis s'administraran als 21 dies en el cas de Pfizer i als 28 per Moderna. En el cas d'AstraZeneca són 12 setmanes i segueix sense determinar què es farà amb les persones de menys de 60 anys que han rebut la primera dosi d'aquest sèrum.



Més ritme que el propi virus

Al Senat, la ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha avançat que tot està preparat per distribuir "amb caràcter immediat" les dosis de Janssen per les comunitats autònomes. Darias ha anunciat a més que la pandèmia ha arribat aquest dimarts "al seu punt d'inflexió", i les persones immunitzades amb pauta completa ja superen els contagis notificats, fet que suposa, ha dit, "el començament de la fi".

Sanitat concretarà "en un parell de dies" què fer amb les segones dosis d'AstraZeneca

"Ja tenim més ritme que el mateix virus", ha subratllat, per assegurar que aquestes xifres suposen un dels majors fites de la pandèmia: 9,4 milions de persones han rebut la primera dosi i 3,4 milions, la pauta completa, xifres superiors als contagis.

Tot i l'avanç del ritme de vacunació, des del Govern s'ha demanat prudència a la població vacunada, ja que les persones que han completat la pauta vacunal encara poden transmetre el virus, alguna cosa amb el que cal tenir "cura" a l'hora de plantejar una relaxació de mesures de mobilitat per a aquest col·lectiu, ha advertit la ministra portaveu, María Jesús Montero.