El TSJC declara improcedents els acomiadaments per la covid

Si una empresa acomiada un treballador justificant una afectació del coronavirus sobre el seu negoci està incorrent en un acomiadament improcedent. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) així ho ha determinat en una sentència pionera a Catalunya i que per primera vegada determina en un tribunal superior la interpretació concreta del «prohibit acomiadar» introduït per la ministra de Treball, Yolanda Díaz, a l'inici de la pandèmia. La decisió judicial ha generat dissentiment en el si de la magistratura del superior de justícia català, ja que si bé s'ha imposat la tesi que un acomiadament per la crisi de la covid ha de ser qualificat d'improcedent, la resolució té tres vots particulars advocant per la seva nul·litat. Un sentit pel qual van apostar al TSJ del País Basc, que fins ara és l'únic superior de justícia que s'hi ha pronunciat.