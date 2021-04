Els floristes compleixen les seves previsions i venen 4,2 milions de roses

El Gremi de Floristes de Catalunya va informar que ahir, diada de Sant Jordi, que es va complir la previsió de vendes que havien fet: 4,2 milions de roses, una xifra molt superior als 1,2 milions venuts l'any passat, però encara lluny de la xifra de 7 milions del 2019.

Els floristes van celebrar que, després d'un any de pandèmia, «l'alegria i les emocions en totes les parades han estat un tret comú tot Catalunya», segons un comunicat. També van assenyalar que, «malgrat la demanda i la resposta ciutadana», va resultar «impossible» superar la xifra dels 4,2 milions a causa de tres factors.

En primer lloc, a causa de les fortes pluges a Colòmbia i l'Equador, que han repercutit en la producció de roses en uns països que aporten fins al 80% de les flors. En segon, per la reducció de vols entre Amèrica Llatina i Espanya a causa de la crisi de la covid-19, la qual cosa ha dificultat que es pogués importar grans quantitats de de flors. I en tercer, perquè aquest any hi ha hagut una especial demanda de roses vermelles per part del mercat nord-americà per la proximitat del dia de la mare.

La jornada de Sant Jordi d'ahir va oferir imatges de llargues cues a les parades de flors de moltes poblacions. També va deixar molts compradors sense les tradicionals roses vermelles, que en molts punts es van acabar al voltant del migdia. Els floristes, però, disposaven d'altres tipus de varietats de roses i d'una àmplia gamma de colors.