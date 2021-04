Més de quatre-centes víctimes mortals als hospitals de la ciutat

Des de l'inici de la pandèmia, 419 persones han perdut la vida a causa de la covid-19 als centres assistencials de Manresa.

Un total de 292 d'aquestes morts han tingut lloc a Althaia, i 127 a Sant Andreu. Tot i els missatges positius que arriben els darrers dies, l'epidèmia no dona treva. Prova d'això és que les darreres tres setmanes han perdut la vida pel coronavirus 12 persones als hospitals de la ciutat, dues a Sant Andreu i deu a Althaia.

Resulta necessari tenir en compte que l'afectació mortal continua plenament vigent a l'hora de compaginar la progressiva recuperació de la normalitat amb la persistència dels efectes més greus de l'epidèmia.

Fins que no canviïn les tornes, el que sabem és que en mig any, del 20 d'octubre al 20 d'abril, només hi ha hagut dues vegades en què han transcorregut set dies seguits sense haver de lamentar cap defunció a les instal·lacions dels centres hospitalaris de Manresa.

Va ser les setmanes del 20 d'octubre i del 30 de març. Les altres vint-i-cinc setmanes s'han produït pèrdues de vides humanes. La setmana que n'hi ha hagut menys han estat dues, i la que més, catorze. Pel que fa a les tres darreres setmanes, n'hi ha hagut dues amb tres defuncions i una amb sis, que proven inequívocament que la gravetat persisteix.