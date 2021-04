El 'doble mutant': així és la soca que devasta l'Índia

El Regne Unit, França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, la República Txeca i fins i tot Madrid han mostrat preocupació per l'entrada als seus territoris de la variant B.1.617 (o 'doble mutant'), que desola l'Índia. En el cas d'Itàlia, les autoritats prohibeixen ja entrar a qui hagi estat a l'Índia en els últims 14 dies. La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, ha incidit que la «nova soca índia» està una altra vegada posant en perill el sistema sanitari. «¿On és Pedro Sánchez? És el moment que el president del Govern per una vegada es carregui els problemes d'Espanya a l'esquena», ha afirmat.

En aquest sentit, ha posat el focus que ara hi ha altres governs que exigiran PCR als viatgers que provenen d'aquest país. Segons Ayuso, «ara tothom està cuidant les seves fronteres», però mentre l'aeroport de Barajas continua sent «un colador», pretenen «que l'hostaleria, que els comerços, que la cultura, es tanqui».

«Els nostres científics treballen per estudiar la nova variant índia. No podem baixar la guàrdia», assegura, i recorda que aquest divendres va ser «el dia rècord gairebé absolut en l'àmbit mundial, amb 893.000 positius, 346.000 dels quals a l'Índia».

L'Índia va creuar aquest diumenge una nova barrera, amb més de 190.000 morts després de reportar un rècord diari de 2.767 morts en les últimes 24 hores, enmig d'una agressiva onada de contagis que registra les pitjors dades al món.

I és que l'Índia ha detectat una nova soca, descrita pels seus investigadors com «doble mutant» del coronavirus, segons va anunciar el Ministeri de Salut i Benestar Familiar, explica el portal de salut de Prensa Ibérica i Zeta, Buscandorespuestas.com.

Aquesta variant s'ha trobat en més de 200 mostres preses a l'estat central-occidental de Maharashtra, que té 114,2 milions d'habitants i en què hi hala capital financera del país, Bombai.

Es tracta d'una variant que afecta dos llocs de l'espícula, i és una cosa que fins al moment s'ha vist molt poc. D'aquí el nom de doble mutant amb què l'han anomenat els epidemiòlegs.

Però el responsable i fundador del Centre de Dinàmica, Economia i Política de Malalties a Nova Delhi, Ramanan Laxminarayan, ha volgut deixar molt clar que aquest nom no és un terme científic, i que estem parlant només d'«un nou mutant que sembla que és exclusiva de l'Índia».

En qualsevol cas, el nom té la seva raó de ser, ja que, segons l'informe realitzat pels investigadors, la variant inclou dues mutacions: E484Q i L452R. I no coincideix amb cap de les variants preocupants (COV) prèviament catalogades.



¿Hem d'estar més preocupats pel doble mutant?

Pel que sabem fins al moment, no hi ha raons per fer saltar les alarmes: « No tenim evidència que aquestes variants siguin més transmissibles o més letals de les que ja tenim», va afegir Laxminarayan.

Però la realitat del SARS-CoV-2 és que, per estadística, la taxa de mutació garanteix que entre una de cada deu mil i una de cada cent mil reproduccions apareix un nou mutant, i la selecció natural garanteix que totes les que anem coneixent seran més infectives i tindran més capacitat de contagiar.

Això no significa necessàriament que resultin més mortals ni siguin capaces d'escapar-se de les vacunes. Però si continuem deixant que augmentin els contagis al món ens podem acabar trobant el que no volem i havent de tornar a començar.

És important insistir que es tracta d'una nova variant que s'engloba dins del que a l'Índia han batejat com variants de preocupació (VOC) i de les quals ja se n'havien detectat 771 en un total de 10.787 mostres positives analitzades.

Fins a l'aparició d'aquesta nova soca, el centre de recerca havia detectat, en 18 estats del país, 736 mostres positives de la soca britànica o llinatge del Regne Unit (B.1.1.7), 34 del virus sud-africà i 1 del llinatge brasiler.

Al voltant del 20% de les mostres que contenien la nova variant a Maharashtra es van trobar a la ciutat de Nagpur, un centre comercial i logístic important, i nou d'aquestes mostres van aparèixer a Nova Delhi, que ha experimentat un augment constant d'infeccions en les últimes setmanes.



Seqüenciació genòmica

El responsable del Consorci de Genòmica del SARS-CoV-2 de l'Índia (Insacog) és una agrupació de 10 laboratoris nacionals que va ser establerta pel Ministeri de Salut i Benestar Familiar el 25 de desembre del 2020. Des d'aleshores, l'Insacog està portant a terme la seqüenciació genòmica i l'anàlisi del virus a tot el país.

En les seves primeres conclusions consideren que l'anàlisi de mostres de Maharashtra ha revelat que hi ha hagut un augment de les mutacions E484Q i L452R, que presumiblement «confereixen un escapament immune i una infectivitat més gran». I que no estaven en cap dels COV prèviament catalogats.