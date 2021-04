Els casos de covid-19 es multipliquen per quatre al Solsonès en quinze dies

L'Ajuntament de Solsona i el Consorci Sanitari del Solsonès es mostren preocupats per l'evolució de la pandèmia a la comarca en les darreres setmanes. Els nous casos de covid s'han quadruplicat en quinze dies i, només en l'última setmana, s'han registrat 55 nous positius, segons van detallar ahir, dilluns, les dues institucions en un comunicat. De fet, si la situació actual no es reverteix, el consistori no descarta demanar el manteniment de les mesures de confinament.

L'índex de rebrot al Solsonès va a l'alça des de principi d'abril i, si diumenge va assolir els 740 punts, ahir encara va pujar més i va supera de llarg els 900 (967). Mentre, l'indicador de Solsona ciutat es troba per sobre del llindar dels 1.000 (s'ha multiplicat per 30 en tres setmanes). Pel que fa a la taxa de reproducció (Rt) comarcal, se situava ahir en l'1,63 (és a dir, cada 10 malalts de coronavirus transmeten la malaltia, de mitjana, a 16 persones més).

Aquestes dades són molt superiors a les del global de Catalunya, on ahir, dilluns, el risc de rebrot era de 281 punts i l'Rt, d'1,01. Només la Terra Alta (1.750), les Garrigues (1.010) i el Pallars Sobirà (968), tenien dades comarcals pitjors. Al Bages, el risc de rebrot era de 389; al Berguedà, de 381; a la Cerdanya, de 609; a l'Anoia, de 523; a l'Alt Urgell, de 345; i al Moianès, de 175.

Un dels llocs on es pot observar la incidència de la covid al Solsonès és als centres educatius. Actualment hi ha confinats un grup de primer i un de tercer d'ESO de l'Escola Arrels, així com un grup de la comunitat d'alumnes mitjans de l'escola El Vinyet. Ahir es desconfinaven, d'altra banda, un grup de tercer d'ESO de l'Institut Francesc Ribalta, un de P3 i un de 6è de Setelsis i un grup de grans del Vinyet.

Un 23% té la primera dosi

Quant al ritme de vacunació al Centre Sanitari del Solsonès, la setmana passada es va administrar la primera dosi a les persones de fins a 74 anys i, segons l'Ajuntament, ja hi ha el 23% de la població amb la primera dosi i el 7,85% amb la segona. Ara, detalla el consistori, s'està a l'espera de les directrius que han d'arribar de CatSalut per saber com s'ha de continuar avançant amb la vacunació en les properes setmanes.

El virus va a l'alça a Berga

Un altre lloc de la Catalunya Central on les dades epidemiològiques van amunt és Berga. A la capital del Berguedà s'hi han diagnosticat 29 nous casos de coronavirus en els últims set dies, 8 més que ara fa una setmana. Tot i això, la velocitat de transmissió evoluciona a la baixa i ha passat d'1,81 a 1,26. Mentre, l'índex de rebrot va pujar aquest dilluns lleugerament, dels 307 punts als 350.

L'alcalde accidental i regidor de Drets Socials de Berga, Ivan Sànchez, va assenyalar ahir en roda de premsa que les dues residències de la ciutat es mantenen lliures del virus. A la residència Sant Bernabé hi ha 50 usuaris, un menys que la setmana passada, ja que s'ha produït una defunció, però causes alienes a la covid-19.

Es frena la millora a Catalunya

El cert és que el virus es resisteix a afluixar a Catalunya. Els indicadors epidèmics van frenar ahir la seva millora i la velocitat de propagació es va tornar a situar, per poc, per sobre d'1 (1,01). A més, els hospitals segueixen sense poder alleujar-se, amb un repunt d'ingressos per la covid durant el cap de setmana. El número de malalts hospitalitzats per coronavirus era aquest dilluns de 1.672, 54 més que diumenge, dels quals 504 es trobaven ingressats a l'UCI (dos més que 24 hores abans).