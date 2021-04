El TSJC deixa a un pas de judici Jové i Salvadó per l'organització de l'1-O

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat per finalitzada la instrucció de la causa oberta contra els diputats d'ERC Josep Maria Jové i Lluís Salvadó pel seu paper en l'1-O i els deixa a un pas de judici per desobediència, prevaricació, malversació i revelació de secrets.

En una interlocutòria, la jutge del TSJC Maria Eugènia Alegret declara conclòs el sumari de la causa que es va obrir a Jové i Salvadó, exalts càrrecs del Departament d'Economia quan el dirigia Oriol Junqueras, per participar presumptament en l'organització del referèndum de l'1-O. El juny de l'any passat, tots dos diputats van dipositar la fiança d'1,6 milions d'euros que els va imposar el TSJC després de processar-los per malversació, prevaricació, desobediència i revelació de secrets per l'1-O. La investigació als dos diputats deriva de la causa que, mesos abans de l'1-O, va obrir el titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, que manté processats 29 càrrecs del Govern i empresaris per la seva suposada participació en el referèndum. Per la seva condició d'aforats, el jutge va remetre la causa al TSJC, que va concloure que hi ha indicis per enviar-los a judici en concloure que tots dos van tenir una «participació activa» en els preparatius.