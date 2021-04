El nombre de grups escolars confinats es manté estable, però es dispara a l'Anoia

Les escoles de la Catalunya Central tenen unes dades d'afectació de la covid controlades, en la mitjana del que portem de curs, però amb una excepció rellevant: l'Anoia. En aquesta comarca es podria dir que les dades de confinament estan disparades, si ho comparem amb la resta de demarcacions i, sobretot, amb les xifres d'aquest mateix territori des de setembre.

I és que l'Anoia ha tancat la tercera setmana d'aquest tercer trimestre amb un nombre de grups-classe en quarantena molt superior al de la resta de comarques (si tenim amb compte la diferència de població i, per tant, de nombre de centres en relació a les més grans) i que alhora és la més elevada que ha tingut aquest territori des del setembre passat. En concret, les xifres recollides al portal obert pel departament d'Educació (Traçacovid) mostren que la setmana passada es va tancar a l'Anoia amb un total de 53 grups confinats distribuïts entre 28 centres, amb una afectació de 1.239 persones fent una quarantena preventiva per la detecció de casos positius a les aules.

D'una banda, cal tenir present que la dada de l'Anoia suposa un total de 10 grups més confinats que la del Bages, tot i que la primera té un terç menys de centres. De l'altra, i és encara més significatiu, aquests 53 grups confinats superen de llarg el punt de màxima afectació que ha registrat la comarca al llarg del que portem de curs. Aquesta demarcació s'havia mogut sempre fins ara per sota dels quaranta grups confinats. El moment de màxima incidència fins ara en aquesta demarcació havia estat l'última setmana de novembre, que es va tancar amb 39 grups en quarantena, i en dues ocasions més n'havia tingut 38. La resta de setmanes dels tres trimestres ha estat sempre per sota de la trentena.

L'altra comarca on, proporcionalment, hi ha un creixement important és al Solsonès, ja que va tancar la primera setmana del trimestre sense cap grup confinat, a la segona n'hi havia dos i a la tercera s'han triplicat i ja n'hi havia sis, distribuïts entre tres centres. A més, també a l'Anoia hi havia en tancar la setmana (i encara hi constava ahir) l'únic centre completament confinat de tota la Regió Central. En concret, la llar d'infants de Prats de Rei, que cal tenir present que funciona amb un únic grup aula.

El Bages va experimentar un creixement del 30% del nombre de grups confinats respecte la setmana anterior, però es manté dins de la mitjana que ha dut durant el curs, i al Berguedà i al Moianès han baixat. De fet, aquesta última comarca va tancar la setmana a zero, i ahir es mantenia auxí, segons els registres del Traçacovid.