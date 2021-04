Discrepàncies pel retard a vacunar agents policials estatals

La delegació del Govern a Catalunya ha negat demores en el lliurament de les llistes per vacunar la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, com sosté el Govern, i s'ha posat de nou a disposició de la Generalitat per oferir la seva col·laboració per immunitzar al més aviat possible els agents.

Després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) donés ahir deu dies a la Generalitat perquè, «sense cap excusa», garanteixi «immediatament i sense dilacions» la vacunació als agents dels dos cossos a Catalunya en la mateixa proporció que la dels Mossos d'Esquadra, l'Executiu català i la Delegació del Govern han mantingut versions contraposades sobre el retard.

El secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va assegurar dimarts que la Generalitat acataria l'ordre del TSJC però va atribuir el retard en la immunització als agents dels cossos de l'Estat a l'inici de vacunació a la demora a rebre les llistes d'agents: «Sembla que va arribar tard», va dir. Argimon, que també es va escudar en els canvis del subministrament d'AstraZeneca -que van passar a ser per a majors de 60 anys-, va advertir a més que vacunar ara els agents per arribar al mateix percentatge que als Mossos implicarà retardar les dosis per als majors de 70 anys, i per això Cs va demanar la seva destitució i el sindicat policial SUP va exigir que es retracti.

També el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, va sostenir el cap de setmana que quan va començar el procés de vacunació es va detectar «un problema en el cens» dels agents dels dos cossos destinats a Catalunya. Amb tot, fonts de la delegació del Govern consultades per Efe van negar demores en el lliurament de les llistes i van detallar que, el 10 de febrer, en iniciar la vacunació dels cossos i forces de seguretat a Catalunya, havia estat la mateixa delegada, Teresa Cunillera, qui havia pres la iniciativa i remès una carta a Sàm-per per sol·licitar informació sobre la immunització de Policia Nacional i Guàrdia Civil. La Generalitat va contestar el 12 de febrer i va anunciar que tres dies després -el 15 de febrer- es posarien en contacte per iniciar els tràmits. La Delegació del Govern va traslladar el 16 de febrer a Interior totes les persones de contacte per coordinar la programació, si bé no va ser fins al 24 de febrer quan Interior i Salut els van convocar a una reunió per abordar la qüestió, quan ja feia quinze dies que es vacunava els cossos de seguretat i emergències a Catalunya. A la reunió, que finalment es va fer el 4 de març, Policia Nacional i Guàrdia Civil van facilitar tot el personal i infraestructura per poder-se vacunar i es va planificar un dispositiu per agrupar els 7.000 agents dels dos cossos en nou grups, alguns amb fins a 1.300 efectius, en un esforç per unificar-los seguint les indicacions de la Generalitat, segons les fonts. Del 5 al 23 de març es van fer molts contactes i gestions per planificar la vacunació per als dies 25, 26 i 29 de març -un mes i mig després que s'iniciés la immunització dels cossos de seguretat a Catalunya. Finalment, el 24 de març a la tarda, abans d'iniciar-se la vacunació, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil van rebre ordres de la Conselleria de Salut per desprogramar tota la vacunació dels menors de 60 anys -que són la majoria-, segons les fonts.

La Delegació del Govern va demanar explicacions, que no van arribar fins al passat 8 d'abril, quan la Generalitat els va notificar que es recomanava no administrar AstraZeneca als menors de 60 anys.