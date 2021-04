Estudien l'expedient a l'informàtic que va trobar porno a un rector

La conselleria d'Educació està recaptant tota la informació sobre l'obertura d'un expedient informatiu a un informàtic del col·legi religiós Jesús, Maria i Josep de Barcelona que va denunciar un rector, que va ser detingut al març passat, després de trobar pornografia infantil al seu ordinador.

Fonts d'Educació han detallat que estan recaptant la màxima informació possible sobre aquest cas per estudiar-la i decidir de quina manera actuen davant l'obertura de l'expedient, per part de la Congregació dels Fills de la Sagrada Família, a l'informàtic que va descobrir arxius de pornografia infantil a l'ordinador del rector i ho va denunciar als Mossos d'Esquadra.

La Congregació dels Fills de la Sagrada Família, a la qual pertany el centre educatiu, conegut com a Pare Manyanet, va obrir l'expedient informatiu a l'informàtic per considerar que havia atemptat contra la intimitat, la privadesa i la imatge del religiós «de manera injusta i injustificada» i no va descartar fins i tot querellar-se en contra seva per un delicte de revelació de secrets. Segons la Congregació, l'expedient informatiu, que ja ha estat tancat sense que ningú s'hagi queixat respecte d'una invasió de la seva intimitat, es va obrir de forma «obligatòria» en el marc del procediment de prevenció d'infraccions i delictes del Codi de Conducta de totes les escoles de Pare Manyanet.

A l'expedient a l'informàtic es detalla que és l'escola Jesús, Maria i Josep la que ha de decidir les mesures que cal adoptar per evitar que aquest treballador «perjudiqui» els membres de la comunitat educativa o «torni a cometre» fets que podrien ser constitutius d'infracció i de delicte.

Arran de l'obertura aquest expedient, el col·legi religiós va imposar teletreball a l'informàtic, que té contracte fix al centre i que ara està de baixa per ansietat. En una nota interna a les famílies del centre, l'equip directiu de l'escola diu que no està en contra que un treballador denunciï presumptes delictes, però sí de la manera de procedir de l'informàtic en aquest cas, ja que no va avisar els responsables de l'escola.