L'Estat iniciarà una prova pilot del passaport verd digital a principis de maig

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest dijous que l'Estat iniciarà a principis de maig una prova pilot del passaport verd digital, un codi QR que ha de facilitar la mobilitat internacional i que contindrà informació sobre la vacunació i les proves diagnòstiques. Serà a alguna o algunes de les set comunitats autònomes que s'han presentat voluntàries i que de moment no s'han fet públiques. Segons Darias, si aquesta experiència funciona el passaport s'activarà a principis de juny per a tots els territoris. Ha promès que "en cap cas" serà un document "discriminatori". L'Estat ja s'ha posat en contacte amb el Regne Unit per tancar un acord bilateral, independentment dels que adopti també en el marc de la UE.

La ministra ha fet l'anunci durant la seva compareixença a la Comissió de Sanitat del Congrés dels Diputats. Ha explicat que el passaport verd es crearà a partir de tres elements: el registre nacional de vacunació; una aplicació que recull totes les proves de les persones que han passat la covid, i l'Spain Thravel Health, que és un codi QR per poder entrar al país.

Els tres operatius, segons Darias, estan "en un procés d'indexació amb les comunitats autònomes per posar-lo en marxa".

"Estem treballant intensament junt amb altres ministeris" per posar-lo en marxa, ha afirmat la ministra, que ha assegurat que l'executiu dissenya l'operatiu de la mà de la Unió Europea (UE), d'una banda, i amb les comunitats autònomes, de l'altra. Ha recordat que la UE va seleccionar l'Estat per dur a terme aquesta prova pilot, i que alhora l'executiu seleccionarà algunes de les comunitats que s'hi van oferir.



5.000 dosis reservades per a policies a Catalunya



La ministra també ha recordat que la Generalitat ha anunciat aquest dijous que vacunarà els agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil que operen a Catalunya, i ha apuntat que en tot cas el seu executiu havia reservat 5.000 dosis per si el govern català feia cas omís a l'ordre del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que l'obliga. "Ho teníem en previsió", ha sentenciat.



El 68% de +60 anys ha rebut com a mínim una dosi



Pel que fa a la campanya de vacunació, Darias ha recordat que a l'Estat ja s'han administrat 15,3 milions de dosis, el 88% de les dosis lliurades a les comunitats autònomes 11,2 milions de persones han rebut almenys una dosi, i 4,1 milions de persones han rebut la pauta completa. El 68% dels majors de 60 anys han rebut com a mínim una dosi; el 100% dels majors de 80 anys, mentre que a la franja d'entre 70 i 79 és un 71,5%, i entre 60 i 69 un 48,3%.

També ha apuntat que les dades mostren que la variant britànica ja representa la majoria dels casos, entre el 74% i el 99%, mentre que les variants sud-africana i brasilera es detecten "casos esporàdics i alguns brots" i representen l'1% del total.

Pel que fa a la variant índia, ha recordat que el seu executiu ha establert una quarantena per als viatgers procedents d'aquest país.



La UE ha encarregat 1.800 milions de dosis per al 2022 i 2023



Darias ha explicat que les previsions de la UE per al segon trimestre assoleixen els 360 milions de dosis. Implica que l'Estat rebrà 25,9 milions de Pfizer, 7 milions d'AstraZeneca, 5,5 de Janssen i 3,5 de Moderna "sempre que les companyies compleixin". Suposa multiplicar per 3,5 el ritme d'arribada de dosis del primer trimestre. De cara al 2022 i 2023, ha explicat, la UE ha encarregat 1.800 milions de dosis.