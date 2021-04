El 'supercontagiador de Manacor': «Que jo volia infectar 22 persones? Això és mentida»

«Que jo volia contagiar 22 persones? Això és mentida». Així de contundent es va mostrar el 'supercontagiador de Manacor' en unes declaracions al programa 'Cuatro al día'. Segons l'home que va causar aquest brot de covid a les Balears, cap metge el va avisar que fes confinament una vegada que es va fer la prova PCR, per això va continuar fent vida normal, acudint tant al gimnàs com al forn: «Em van dir, "demà et diran els resultats via telefònica", llavors jo vaig pensar que podria continuar treballant i anant al gimnàs. A més, el metge em va especificar que no havia de quedar-me a casa».

D'altra banda, el 'supercontagiador' va afirmar no sentir-se culpable dels infectats: «És mentida que em treia la mascareta. Què vol dir que tenia intenció de contagiar éssers humans? Això és mentida». No obstant, va admetre que no va deixar de sortir al carrer: «A mi la febre em va començar a sortir al segon dia, per això vaig continuar comportant-me com si no tingués res». D'altra banda, l'home va lamentar els fets durant l'entrevista, tot i que va explicar que no era la seva intenció: «Tot el que ha sortit a la televisió i als mitjans no és veritat. No vaig voler mai contagiar la gent».

El forn de Can Tòfol, aturat

El forn de Can Tòfol va haver de parar totalment la seva activitat durant els deu dies de confinament forçat que la majoria dels empleats van haver de complir després del brot de covid provocat pel 'supercontagiador' a finals del mes de gener passat, cosa que va fer que durant aquest temps no poguessin servir ni les seves botigues repartides per Manacor, ni altres clients que venen diàriament els nostres productes».

A més d'haver de trucar a una empresa especialitzada perquè desinfectés a consciència tot l'espai laboral», i patir la pertinent inspecció de Salut. «Vam estar molts dies penjats sense poder treballar, només vam quedar sense confinar un repartidor i jo, precisament per això vaig poder anar a posar la denúncia», va assegurar Tòfol Barceló.

Aquest brot també va afectar el gimnàs al qual acudia. «Al gimnàs sempre es mostrava molt extravertit, acostant-se contínuament a tothom per saludar i parlar amb la mascareta mig abaixada. Moltes vegades li recriminàvem la seva actitud, però continuava igual. Ha sigut molt irresponsable», va recordar la responsable del gimnàs Elite, Rosa Mas. «Se sentia cansat, no ho vam veure com una cosa estranya, però ell sí que ho sabia», va concloure.