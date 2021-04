El virus repunta a Catalunya, on augmenten els malalts greus de covid

Els indicadors epidèmics van empitjorar lleugerament dimarts a Catalunya, on es van diagnosticar 1.969 nous contagis i es van notificar 12 morts més per covid, i on van augmentar els ingressats greus a les UCI.

Segons les dades actualitzades ahir pel Departament de Salut, el nombre de malalts de covid hospitalitzats ahir era de 1.626, quatre menys que abans-d'ahir, encara que n'hi ha 507 de greus a les UCI, sis més que la vigília. La velocitat de propagació del virus (Rt) segueix la tendència alcista iniciada el cap de setmana i es va situar en 1,03, una centèsima més, la qual cosa indica que cada 100 infectats contagien una mitjana de 103 persones. El risc de rebrot (EPG), que mesura el creixement potencial de l'epidèmia, va augmentar cinc punts i es va situar en 287, i la incidència acumulada de casos per cada 100.000 habitants a 14 dies (IA14) també va pujar a 279 casos, dos més que el dia anterior.

Des de l'inici de la pandèmia, a finals del febrer del 2020, el nombre total de casos confirmats a Catalunya per tot tipus de proves és de 645.683, dels quals 1.969 es van diagnosticar dimarts. Els 7 dies anteriors es van confirmar amb proves PCR o test d'antígens un total de 10.583 positius, xifra que decreix lleument i que suposa una mitjana de 1.511 infectats diaris, amb un lleuger repunt de casos setmanals i encara molt per sobre del miler que es considera el llindar per poder fer una bona traçabilitat dels contagis. El nombre de morts per covid a Catalunya des de l'inici de la pandèmia és de 21.824, dels quals 12 van ser notificats dimarts, mentre que en els 7 dies anteriors van morir a la comunitat 93 persones per la infecció, una mitjana de 13 al dia, en un progressiu però lent descens que ha aconseguit baixar de 100 morts setmanals, cosa que no passava des de la primera setmana d'octubre.

La positivitat, és a dir, el percentatge de positius en proves PCR i test d'antígens, se situava ahir en el 6,35%, sis centèsimes menys que el dia anterior, però encara per sobre del 5% que l'OMS assenyala com a llindar del control de l'epidèmia.

Quant a la situació per comarques, el Solsonès és la que tenia un risc de creixement potencial (EPG) més gran amb 1.308 punts, seguida per la Terra Alta (1.050), la Noguera (854), el Pla d'Urgell (818), el Pallars Sobirà (729), les Garrigues (644) i l'Anoia (599).