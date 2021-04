El Govern enllesteix un toc de queda amb aval judicial sense estat d'alarma

El vicepresident en funcions, Pere Aragonès, va explicar que quan decaigui l'estat d'alarma el 9 de maig les restriccions per frenar la covid-19 a Catalunya continuaran aplicant-se gràcies a la modificació que prepara el Govern del decret que va aprovar el juliol passat per permetre l'aplicació de determinades mesures. Durant la sessió de control al Parlament a què es va sotmetre per tenir les funcions de president delegades, Aragonès va assegurar que amb el canvi legislatiu i l'aval judicial de les restriccions que es vulguin anar impulsant, el pla de contenció del virus seguirà aplicant-se. A més, es va comprometre que les restriccions que hi ha i que hi pugui haver es flexibilitzaran tal com avanci la vacunació entre la població.

El Govern està enllestint, tal com va avançar la portaveu, Meritxell Budó, dimarts passat, una modificació del decret llei 27/2020, aprovat al juliol de l'any passat. Amb aquest canvi legislatiu, que està previst que passi pel Consell Executiu de la setmana vinent, el Govern vol afrontar la sortida de l'estat d'alarma que faculta l'administració per posar en marxa determinades restriccions de drets i llibertats com el toc de queda, el perimetratge territorial o el tancament de sectors i comerços.

Així, Aragonès, després de les queixes de Cs a la sessió de control, va explicar que ha estat parlant amb el Govern espanyol per poder adaptar-se a la situació «jurídicament diferent». I en aquest sentit, va detallar que el Govern «tindrà les eines i farà algunes modificacions legislatives com la del decret del juliol perquè les mesures es puguin aplicar, amb la ratificació judicial prèvia pertinent». «Són mesures que hem de mantenir unes setmanes més», va justificar el vicepresident en funcions.

De la mateixa manera, va voler avisar que les restriccions no s'eternitzaran en el temps. «Cal accelerar la vacunació per poder precisament flexibilitzar les mesures, com abans millor, però garantint que no fem cap pas enrere, amb criteris epidemiològics», va dir Aragonès.

El líder de Cs, Carlos Carrizosa, va criticar per la seva part que el Govern «no tingui realment un pla o no el vulgui explicar», i va dubtar que aquesta planificació que va comentar sigui realment efectiva. «Hi haurà una situació d'inseguretat jurídica. No podran mantenir el toc de queda, ni tancar la restauració, ni mantenir les restriccions», va criticar, tot recomanant que es facin «cribratges massius, testejos en nuclis contrets i es deixi de menystenir la restauració».

Des de les files de Vox, el seu líder, Ignacio Garriga, es va estrenar en una sessió de control al Parlament amb una nova sortida de to. Amb el seu habitual nivell dialèctic, l'ultradretà va considerar que l'acció del Govern durant la pandèmia, la crisi sanitària i econòmica representa «una misèria moral». «No li fa vergonya?», va arribar a dir al vicepresident en funcions. Aragonès, a la seva resposta, no va dubtar a ser contundent i va girar l'acusació cap al líder de Vox. «Misèria moral és utilitzar el patiment i l'angoixa de la gent en la pitjor pandèmia en més d'un segle per anar sembrant odi, intentant fer culpables de la situació els més vulnerables. Intentar trencar el país i la cohesió social d'aquesta manera, sí que és misèria moral», va etzibar el vicepresident en funcions al líder d'extrema dreta.