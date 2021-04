El TSJC diu que Torra va ser partidista amb la pancarta

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha conclòs que l'expresident Quim Torra va actuar amb finalitats «partidistes» i de forma «il·legal» en penjar al balcó del Palau de la Generalitat una pancarta pro presos amb un llaç groc, ja que era contrària a la «neutralitat institucional».

Així ho sosté la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJC en una sentència, a la qual ha tingut accés Efe, en què resol el fons de l'assumpte arran d'una demanda de l'Associació Impuls Ciutadà, per la qual el setembre del 2019 l'alt tribunal va ordenar que es retirés la pancarta amb un llaç groc i el lema «Llibertat presos polítics» que Torra havia tornat a penjar al Palau de la Generalitat, un cop superat el període electoral del 28-A.

Com que Torra no va retirar la pancarta en el termini ordenat pel TSJC, la sala contenciosa administrativa el va denunciar davant la sala penal de l'alt tribunal català, que va obrir un segon procediment contra l'expresident català per un delicte de desobediència, després del qual li va costar la inhabilitació per desoir la Junta Electoral en període electoral de les generals del 28 d'abril del 2019.

Per aquesta segona causa penal, que va passar a les mans d'un jutge ordinari quan Torra va perdre la condició d'aforat, l'expresident català ja ha estat processat per desobediència perquè, segons la titular del jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona, va incórrer en una «contumaç rebel·lia» per negar-se a acatar l'ordre del TSJC, que finalment va ser executada pels Mossos d'Esquadra.