L'Índia supera nous rècords de covid abans d'expandir el pla de vacunació

L'Índia va registrar ahir un nou rècord de casos de la covid-19, en superar els 380.000 diaris, mentre arriben carregaments d'ajuda internacional i el país es prepara, entre l'escassetat de dosis, per a l'inici avui de la fase de vacunació de tota la població adulta.

La corba de contagis a l'Índia s'ha acostumat a anar trencant rècords les últimes setmanes, sense que s'albiri encara el pic d'una segona onada que ha superat la perspectives més pessimistes, amb hospitals saturats, crides freqüents d'auxili a la recerca d'oxigen i crematoris desbordats.

Així, enmig d'aquesta realitat apocalíptica, el país va registrar 386.452 nous contagis les 24 hores anteriors,que van elevar el total a més de 18,7 milions de casos des de l'inici de la pandèmia, unes dades globals només superades fins ara pels Estats Units. Les morts es van acostar durant l'última jornada a les 3.500, un lleu descens respecte a les dades d'ahir, encara que especialistes dins del sector sanitari van assegurar a Efe que aquests números estan molt per sota de la realitat que pateix el país, atès l'enviament constant de cadàvers als crematoris o la falta d'anàlisi.

L'Índia s'ha ancorat en l'epicentre global d'una pandèmia que avança imparable: en aquests últims set dies, la mitjana de contagis diaris va superar els 357.000, mentre que la mitjana de morts va superar, per primera vegada, el llindar de les 3.000, i va elevar el total als 208.000 morts des de l'inici de la crisi. Una de les dades que mostren la situació crítica que viu l'Índia és la seva taxa de positivitat, que va augmentar fins al 20,9%, quan fa tan sols un mes aquesta dada se situava per sota del 6%.

L'Organització Mundial de la Salut considera que la pandèmia està sota control en un país si la taxa de positivitat està per sota del 5%. Un dels problemes a què s'enfronta l'Índia és la falta de tests, que en plena onada de la pandèmia, amb prop de 400.000 casos diaris, es continuen mantenint entorn dels 1,5 milions al dia, clarament insuficients. Amb 1,9 milions de proves en l'última jornada, i 286 milions des de l'inici de la pandèmia, l'Índia veu com molts possibles pacients de coronavirus no poden fer-se proves i els resultats també es retarden. Mentrestant, l'ajuda internacional tracta d'alleujar la crisi d'oxigen i medicaments amb l'arribada diària de subministraments procedents de més de 40 països.