Sanitat retarda la decisió sobre la segona dosi d'AstraZeneca

Els menors de 60 anys vacunats amb una primera dosi d'AstraZeneca, uns 2,1 milions de persones, majoritàriament treballadors essencials, hauran d'esperar almenys quatre setmanes més per saber si rebran una segona punxada d'aquest sèrum, o seran vacunades en segon terme amb Pfizer o no rebran cap dosi de reforç. Segons va avançar el viceconseller de Salut Pública de la Comunitat de Madrid, Antonio Zapatero, la Comissió de Salut Pública va decidir esperar aquest termini perquè s'acabi l'assaig clínic de l'Institut Carlos III per provar l'eficàcia que aquest col·lectiu rebi una segona punxada de Pfizer.

Aquesta era l'opció per la qual havia apostat públicament la ministra de Sanitat, Carolina Darias, que va assegurar dimecres, després del Consell Interterritorial, que «podria valer la pena esperar» a l'assaig clínic per prendre una decisió sobre aquest col·lectiu. «És una decisió complexa, la posició dels països indica que hi ha un debat obert a Europa. L'EMA ha donat una opinió, no ha tancat la discussió. L'EMA diu que no hi ha evidència científica. Això és just el que estem intentant fer nosaltres. Tenir més informació per prendre la millor decisió des de la màxima seguretat. És una decisió difícil i complexa, fins i tot les persones expertes tenen les seves opinions. Crec que cal esperar», va argumentar.

I, conscient de la inquietud d'aquest grup, un dels primers que l'estratègia va definir com a diana, va voler enviar-los un missatge de tranquil·litat, perquè només amb la primera dosi la vacuna ja té una eficàcia contra la covid del 76%,