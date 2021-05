Salut posa 101.000 dosis de les vacunes contra la covid-19 a disposició dels punts de vacunació comunitaris

El Departament de Salut ha anunciat que aquesta setmana hi haurà 101.000 dosis de les vacunes contra la covid-19 disponibles als punts de vacunació comunitaris. En concret, l'executiu català posa a disposició de la ciutadania 17.200 dosis per a persones nascudes entre el 1942 i el 1951 (de 70 a 79 anys) i 84.000 per a persones nascudes entre el 1952 i el 1961 (de 60 a 69 anys). Salut afirma que està previst administrar aquests vaccins del 4 al 10 de maig. També subratlla que la campanya de vacunació "s'està accelerant" i hi ha "capacitat" per administrar totes les dosis disponibles. Les persones dins d'aquestes franges d'edat poden demanar hora a través de la pàgina web vacunacovidsalut.cat.