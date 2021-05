Toc de queda a Catalunya: quedarà suspès a partir del 9 de maig si les dades continuen com ara, segons Budó

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha apuntat que a partir del 9 de maig, quan decaigui l'estat d'alarma, no serà necessari mantenir el toc de queda nocturn si les dades epidemiològiques continuen com fins ara. En una entrevista a 'Ràdio 4 i la2', Budó ha assenyalat que sembla que les dades estan estabilitzades amb una tendència a la baixa. De totes maneres, la portaveu ha assegurat que el Consell Executiu de demà dimarts aprovarà "en principi" un marc normatiu per poder aplicar un toc de queda o confinaments perimetrals més enllà del 9 de maig. "Ens preparem per poder-ho fer", ha afegit. També ha recordat que totes les mesures addicionals d'aquest tipus hauran d'estar avalades pel TSJC.

Amb la mirada posada al 9 de maig, data en què decau l'estat d'alarma, el Govern preveu l'escenari que es pugui aixecar el toc de queda nocturn si les dades actuals es consoliden. Però alhora l'executiu treballa en el marc normatiu per poder aplicar mesures excepcionals "en el cas que fos necessari" sense el paraigua de l'estat d'alarma. Es tracta de poder aplicar, si cal, mesures com restriccions de mobilitat o el toc de queda.

En aquest sentit, la portaveu del Govern ha recordat que al juliol passat l'executiu ja va aprovar un decret llei que modificava la llei de salut pública de Catalunya per permetre confinar territorialment la comarca del Segrià.

"Sembla que les dades estan estabilitzades i, per tant, si tot continua igual no fa pensar que fos necessari decretar mesures d'aquest tipus però ens hem de preparar per poder-ho fer", ha afegit Budó. La consellera no ha volgut avançar si també s'aixecaria el confinament perimetral de Catalunya i ha dit que s'ha d'acabar de valorar.

Tenint en compte que a partir que decaigui l'estat d'alarma totes les mesures excepcionals que decreti el Govern hauran de tenir l'aval dels tribunals, Budó ha confirmat que els serveis jurídics de la Generalitat que treballen en el decret estan en contacte amb el TSJC per tal que en el futur no hi hagi desacords en la manera de resoldre sobre les mesures de restricció per la covid-19. La previsió és, segons Budó, que el decret que doti d'un marc normatiu s'aprovi en el Consell Executiu de demà dimarts.