Catalunya no canviarà el marc normatiu per aplicar el toc queda

El Govern ha canviat d'opinió i no aprovarà el marc normatiu que, segons havia explicat, havia de permetre aplicar mesures extraordinàries com el toc de queda o confinaments perimetrals quan decaigui l'estat d'alarma, el 9 de maig. Fonts del Govern han explicat a l'ACN que no es preveu aprovar un nou decret i recorden que ja es va fer una modificació de la llei de salut pública de Catalunya per aplicar l'estiu passat el confinament de la comarca del Segrià.

Ara es tractava de reforçar el marc legal, però finalment s'ha considerat que no és necessari. De fet, de tota manera, les decisions que afecten drets fonamentals depenen de l'aval del TSJC quan ja no existeix el paraigua de l'estat d'alarma.

Budó va avançar aquest dilluns que si es mantenen les actuals dades epidemiològiques no serà necessari mantenir el toc de queda nocturn a partir del 9 de maig. Una decisió, no obstant, que encara no s'ha pres en ferm.

Caldrà veure també si es manté el confinament perimetral de Catalunya. Malgrat que inicialment estava previst que només comparegués Budó, a la nit el Govern va modificar la convocatòria afegint-hi la presència també del vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, avui a les 13.00 hores.