La mare de l'Anna i l'Olivia difon un vídeo de les nenes desaparegudes a Tenerife

La sang trobada a l'embarcació de Tomás Gimeno, Esquilón, és d'ell i no de les seves filles, Olivia i Anna, de sis i un any d'edat, respectivament. Aquesta és la conclusió de l'anàlisi de les mostres biològiques recollides a la llanxa per part de guàrdies civils del Laboratori de Criminalística de Santa Cruz de Tenerife, just quan aquest dimarts fa una setmana de la desaparició de l'home juntament amb les dues menors, que es va emportar sense el permís matern.



Precisament, Beatriz Z., la mare de l'Anna i l'Olivia, ha difós un vídeo entre els seus pròxims per mirar d'ajudar en la localització de les petites. «Que la gent no se n'oblidi i que es difongui per tot el món perquè les reconeguin», afirma en el missatge difós a través de WhatsApp. El vídeo difós mostra les dues petites en una actitud molt carinyosa i es poden veure primers plans de les cares de les nenes.





?? La madre de las dos niñas desaparecidas en #Tenerife (#Canarias - #España) ha difundido este vídeo de las menores junto a un mensaje en el que pide su máxima difusión internacional.



Se llaman Olivia y Anna. ??????



Se ruega compartan este tuit, ¡toda ayuda es poca! ?????? pic.twitter.com/7GWvwdxdic — Islas Canarias (@7IslasCanarias) May 4, 2021

Registres de l'habitatge del pare

«El meu missatge és que enviïn molta llum i amor a les nenes, que estic segura que estan bé. Que no mirin les notícies alimentant la mala energia, que tothom pensi que les nenes són una llum bonica, que estan protegides i que quan menys ho esperem jugaran i correran, felices», deia el missatge publicat per COPE Canàries, recollit per Europa Press.La Beatriz acaba el text desitjant que tothom «tingui una emoció forta perquè apareguin i que donin les gràcies per endavant, sentint de cor que ja són amb la seva mare».Mentrestant, la Guàrdia Civil prossegueix amb les investigacions i ahir al matí va fer un exhaustiu registre a l'habitatge d'Igueste de Candelaria on va residir durant un any i mig Gimeno.La intervenció portada a terme en el número 23 del camí Cruz Colorada. Però, sense cap dubte, el d'ahir va ser el més conscienciós i llarg. Però aquesta tasca de recerca de pistes i indicis va resultar infructuosa per saber què ha pogut passar amb aquest empresari i les nenes.Fins al moment es desconeix si Tomás Antonio Gimenoels dies anteriors a la seva sortida des del port esportiu de Marina Tenerife, a la capital de l' illa . A més, els investigadors hauran de confirmar si aquesta operació pot estar relacionada amb la desaparició o no.Aquest dilluns va transcendir que els quatre agents de la Unitat Central Operativa (UCO) que van començar a treballar dissabte passat a Tenerife per col·laborar en l'esclariment del cas estaran dedicats a analitzar les telecomunicacions entorn de Tomás Gimeno. Es tracta de membres del Grup de Recolzament en Tecnologies de la Informació (GATI).