La mare de les nenes desaparegudes a Tenerife demana al pare que «desisteixi» i no les faci patir

La mare de l'Olivia i l'Anna, les nenes desaparegudes des del 27 d'abril passat a Tenerife en un presumpte segrest parental, ha demanat al pare que «desisteixi» de la seva actitud i no faci patir les petites.

En una carta difosa aquest divendres a les seves xarxes socials, ha volgut agrair «al món sencer» la col·laboració per trobar les seves filles perquè «sobren les paraules per explicar què pot sentir una mare quan s'emporten les seves dues raons de ser».

«La repercussió que ha tingut aquesta notícia és increïble i demostra la força de l'amor. Una força que pot amb tot. Tots junts i units podem trobar l'Olivia i l'Anna», va ressaltar per apuntar que gràcies a la tasca policial, la difusió a les xarxes i les notícies a nivell mundial té l'esperança de trobar-les.

Per la seva banda, ha demanat al pare de les menors que «desisteixi» i no faci «patir» les nenes perquè «no tenen culpa de res i em deuen voler veure desesperadament, com qualsevol nen a la seva mare».

«Això és una cursa de fons i he d'estar forta per elles. La meva fortalesa la dec a tots vostès, sento que estan remant amb mi. Les meves nenes estaran profundament agraïdes i és molt bonic sentir tal connexió entre tots per un mateix motiu», va exposar a la seva carta.

Finalment, va afegir que aquesta unió dona esperances per construir un món millor «on la compassió i l'amor se senten» i va reiterar el seu agraïment pel recolzament.