Una allau als Alps francesos causa set morts entre grups d'excursionistes Almenys quaranta morts en un atemptat a l'Afganistan

Almenys set persones van morir ahir als Alps francesos a causa d'una doble allau de neu que va arrossegar dos grups d'excursionistes, segons van anunciar les autoritats francesa. Una persona va sortir il·lesa i grups de rescat continuen treballant a la zona per intentar determinar si algú més ha pogut ser arrossegat per la neu, va indicar la prefectura local en un comunicat.

El primer sinistre va passar a Valloire, posteriorment, un altre allau va tenir lloc a prop de Bourg-Saint-Maurice.

Almenys 40 persones -la majoria alumnes d'un centre educatiu-van morir ahir a la tarda a Kabul, després de l'explosió de diverses bombes davant d'un institut que al matí acull nois i a la tarda noies, segons fonts oficials afganeses citades per Reuters. L'atac va passar en un barri de majoria xiïta de Kabul, que ha estat ja en anteriors ocasions objectiu de l'Estat Islàmic. A l'octubre, un membre de el grup gihadista va fer un atemptat suïcida al mateix lloc: 24 persones van morir. Com en aquesta ocasió, entre elles hi havia molts estudiants.