La contundent victòria de Nicola Sturgeon a Escòcia obre la porta a un segon referèndum

La ministra principal d'Escòcia, Nicola Sturgeon, va proclamar ahir la victòria del seu Partit Nacional Escocès (SNP) en les eleccions regionals, i va assegurar que buscarà un nou referèndum d'independència «quan passi la crisi de la covid». En una declaració formal, la líder nacionalista va dir que, mancant conèixer els resultats definitius, hi haurà una clara majoria en el Parlament regional en favor de la independència -formada pel seu partit i els Verds- i, per tant, «el poble d'Escòcia ha de decidir el seu futur». Segons tots els indicis, a falta que s'anunciïn els escons que es reparteixen de manera proporcional, l'SNP es quedarà molt a prop, però no aconseguirà els 65 parlamentaris que li donarien la majoria absoluta.

No obstant això, el bon resultat dels Verds, que preveuen entorn de nou diputats, donarà als nacionalistes del SNP un coixí més que suficient per a formar govern i demandar una nova consulta al Govern central, després que en 2014 els escocesos ja haguessin rebutjat la secessió. Sturgeon va qualificar de «extraordinari i històric» la victòria de la seva formació, que governarà Escòcia per quarta legislatura consecutiva. «Com a ministra principal, la meva tasca immediata és fer tot el possible per mantenir-nos a tots tan segurs com sigui possible. No hem batut encara a la covid, va dir. Tot seguit, va contrastar els resultats dels comicis a Escòcia, on «la majoria de la gent dóna suport a una visió de futur progressista i inclusiva», amb el succeït en les municipals a Anglaterra, que van donar un fort impuls al govern conservador de Boris Johnson.

En una entrevista a The Telegraph, el primer ministre anglès va tancar la porta a pactar una nova consulta d'independència. Sturgeon va replicar que «no hi ha justificació democràtica» i va dir que si els tories tracten d'impedir-ho a Londres «no es posaran en contra del SNP, sinó de la voluntat de la gent d'Escòcia».