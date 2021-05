Els restaurants recuperen aquest vespre els sopars després de gairebé cinc mesos

Coincidint amb el final de l'estat d'alarma d'aquesta mitjanit passada, des d'avui al vespre els restaurants de Catalunya podran tornar a servir sopars. Han estat gairebé cinc mesos sense poder-ho fer, tot i que encara estaran sotmesos a algunes restriccions.

Una d'elles és l'horari. Podran obrir cada dia des de dos quarts de vuit del matí fins a les onze de la nit, malgrat la desaparició del toc de queda. Bars i restaurants podran obrir els interiors i els exteriors, encara que amb un límit de quatre persones per taula. Els bars i restaurants de centre comercials, que durant molts mesos han estat tancats, podran obrir en el mateix horari que la resta d'establiments.

Tot i que ara ja es poden fer sopars en restaurants, hi ha altres mesures que es mantenen,com la limitació de trobades a un màxim de sis persones o el límit d'aforament del 50% en actes religiosos i cerimònies civils, que afecta el dret de culte. També es mantenen limitacions en els àmbits de cultura i esport, i aquestes activitats han d'acabar-se com a molt tard a les 11 de la nit. Els gimnasos que acrediten ventilació suficient poden obrir amb el 50% de l'aforament. En activitats culturals també hi ha aquest aforament màxim del 50%, amb un límit de 1.000 persones.

Pel que fa a la mobilitat, a dintre Catalunya ja estava totalment permesa i ara ja es pot entrar i sortir del territori lliurement.