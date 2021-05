Entrenen abelles que «treuen la llengua» en detectar olor de coronavirus

Fer-se una PCR ha estat una experiència poc agradable per a molts en aquesta pandèmia, la qual cosa ha portat un grup de científics neerlandesos a buscar alternativa de diagnòstic: aprofitar l'excel·lent sentit de l'olfacte de les abelles perquè detectin els contagis, fent que «treguin la llengua» cada vegada que sentin l'olor dels canvis que la covid-19 provoca en el cos humà.

El coronavirus, igual que moltes altres malalties, provoca canvis metabòlics en l'organisme que fan que el cos emeti una olor específica. Enfront d'això, les abelles es poden entrenar com gossos perquè reconeguin l'olor que desprenen mostres infectades amb el SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid-19.

S'entrenen en qüestió de minuts, són un animal accessible en tots els països del món i, encara que provoquin fòbies a certes persones, les abelles poden ser una mica més agradables si es comparen amb els hisops que s'usen per a les PCR, la qual cosa fa que aquesta tècnica, BeeSense, sigui molt temptadora, especialment donada l'escassetat mundial i la necessitat dels tests de diagnòstics.

«Allò meravellós de les abelles és que tenen una capacitat olfactòria molt forta i poden, fins i tot, detectar canvis menors. Poden fer coses fascinants», va dir Ària Samimi, director de la start-up InsectSense, que va unir forces amb el laboratori neerlandès Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) per fer els seus assajos i veure com les abelles poden detectar si una persona està o no malalta de covid-19.

El director de la start-up Insect Sense, Ària Samimi, recorda que els confinaments decretats en diferents països del món durant la pandèmia van ser perquè «no teníem sistemes de diagnòstic» suficients per separar les persones contagiades de la resta, i això és una cosa que «les abelles poden aprendre en pocs minuts, en comparació amb els gossos, i tan aviat com aprenguin podran fer les deteccions del virus en pocs segons».