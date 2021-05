Les deteriorades relacions entre ERC i JxCat estan tocant fons les últimes hores, amb acusacions creuades de dinamitar les negociacions per formar govern, cosa que pot arrossegar Catalunya a una repetició electoral al juliol. Tant ERC com JxCat asseguren que l'últim que desitgen són noves eleccions, però ara mateix les posicions estan tan enrocades que, si res no canvia els propers 16 dies, el 26 de maig expirarà el termini límit per investir nou president i hi haurà repetició electoral, hipòtesi de la qual ja es culpen mútuament. Les cartes es van estripar dissabte passat, quan el candidat d'ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, va anunciar que ja no seguiria negociant un govern de coalició amb JxCat, quasi tres mesos després de les eleccions del 14-F, i que a partir d'ara només considerava governar en solitari.

La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va explicar que el seu partit se sent «decebut i estafat» per JxCat i, per no seguir dilatant una negociació que no conduïa més que a un bloqueig perpetu, ERC només negociarà a partir d'ara un govern en solitari, amb el suport extern de JxCat, la CUP i els comuns. «És un pas ferm, no una jugada tàctica», va recalcar Vilalta, i va deixar clar que els dies que queden fins al 26 de maig ja no preveu negociar un govern amb JxCat, partit en què veu «divisió interna». Els plans d'ERC passen per investir urgentment Aragonès, començar a governar en solitari i, al llarg de la legislatura, plantejar-se la incorporació de JxCat al Govern: «Hem de fer ja una investidura i un Govern, perquè si no ens n'anem a eleccions». Vilalta espera que JxCat «compleixi la seva paraula» i permeti que amb els seus vots Aragonès sigui investit encara que no hi hagi acord de govern. Aragonès va afirmar a TV3 que desitja comptar amb els 32 vots de JxCat per ser investit, encara que va rebutjar renegociar una coalició abans de la seva investidura.

Però no és gens clar que JxCat cedeixi els vots per investir Aragonès si no hi ha acord de govern: de fet, el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, va instar ERC a «reconduir» la negociació, per fer possible un nou govern de coalició, i va descartar «regalar-li» vots per permetre la seva investidura. En declaracions a Catalunya Ràdio, Sànchez va qualificar d'«inaudita» la decisió d'ERC de donar per liquidades les opcions d'acord amb JxCat: «No és raonable que, quan falten 16 dies per arribar a la data límit, hi hagi un cop de volant tan brusc, que posa claríssimament en risc tot el treball fet fins ara». Sànchez es va oferir a reunir-se amb Aragonès, a la presó de Lledoners o fora -pel que hauria de demanar un permís penitenciari-, per reprendre així les negociacions, i va diluir la seva predisposició a facilitar un govern en solitari d'ERC. Sànchez va introduir ahir noves condicions que no havia verbalitzat abans: només estaria disposat a cedir vots si Aragonès tanca un acord de govern amb En Comú Podem que impliqui que «accepten la independència». «ERC ha de decidir si vol fer un acord amb els comuns, i per tant renunciar a l'independentisme, o si aconsegueix que els comuns s'incorporin a l'independentisme. El que no farem serà regalar una legislatura amb una ambigüitat d'ERC», va avisar Sànchez, que va amenaçar amb «farem públics els documents» de la negociació si fracassa l'acord amb JxCat. La portaveu parlamentària dels socialistes catalans, Alícia Romero, va descartar, en declaracions a La2 i Ràdio4, que el seu grup faciliti la investidura d'Aragonès sense haver negociat prèviament per evitar eleccions: «Si ERC vol els nostres vots, que ens cridi i parlarem», va dir.

Per la seva banda, ERC ha iniciat contactes amb els comuns, que han marcat els objectius programàtics en unes negociacions que esperen que acabin en un «Govern progressista» i una investidura d'Aragonès que sigui facilitada, si pot ser, pel PSC, va explicar el portaveu de Catalunya en Comú, Joan Mena.

Un dels esculls que han impedit l'acord entre ERC i JxCat és el paper del Consell per la República, espai parainstitucional liderat des de Bèlgica per Carles Puigdemont, que ha negat que pretengui «tutelar» Aragonès, i va demanar «responsabilitat» per evitar «guerres internes» al si de l'independentisme.

Encara que Catalunya va aconseguir per fi aprovar pressupostos a l'abril del 2020, després de tres anys sense tenir nous comptes, aquells pressupostos van néixer a la pràctica desfasats. I és que l'arribada de la pandèmia va obligar el Govern a fer al llarg de l'any successives ampliacions del pressupost per afrontar l'emergència per l'epidèmia, unes modificacions als comptes que es van fer principalment gràcies als recursos del fons estatal per la covid-19.

Si la convocatòria d'eleccions al Parlament del 14 de febrer ja complicava l'elaboració d'uns comptes específics del 2021, la demora en la formació d'un nou Govern, després de mesos de contactes infructuosos entre ERC i JxCat, dificulta encara més la possibilitat de tenir comptes propis per al 2021. Des de l'endemà a les eleccions, tant patronals com a sindicats catalans van instar els partits catalans a formar un Govern estable que pogués aprovar uns pressupostos específics per al 2021 en què es poguessin encaixar millor les polítiques de recuperació econòmica i els fons que arribaran de la UE. Tot i que el candidat d'ERC a la investidura, Pere Aragonès, fins i tot va plantejar negociar alhora el suport a la investidura i a uns nous pressupostos, ara com ara els dos objectius continuen empantanats, ja que ERC només té el suport de la CUP. Amb tot, el departament d'Economia de la Generalitat ja va sol·licitar la informació necessària fa temps a la resta de departaments per deixar preparada la part tècnica dels comptes al nou Govern, van dir a Efe fonts del departament.