L’Audiència Nacional va deixar ahir vist per a sentència el judici sobre el presumpte pagament de la reforma de la seu del PP al carrer Génova amb la suposada caixa b de què s’encarregava el principal acusat, Luis Bárcenas, que va defensar la veracitat dels pagaments i les anotacions als seus «papers». El president del tribunal, José Antonio Mora Alarcón, va declarar el judici vist per a sentència, vuit anys després que al febrer del 2013 sortissin a la llum els famosos papers. Ho va fer un cop que els cinc acusats van renunciar a fer ús del seu dret a l’última paraula. Bárcenas ho va fer ahir anticipadament per escrit per evitar el trasllat des de la presó. Han estat gairebé trenta jornades en què la Fiscalia, l’Advocacia de l’Estat i les quatre acusacions populars han maldat per demostrar la veracitat de les anotacions de l’extresorer del PP, en referència a la reforma amb diners b de la seu i a la compra d’accions de Libertad Digital. Ho van fer davant l’oposició de les defenses, inclòs l’advocat del PP, que figura a la causa com a responsable civil subsidiari, i qui, com la resta, va treure credibilitat a la suposada comptabilitat, que només atribueixen a Bárcenas i a la qual ha qualificat de «cortina de fum» per amagar l’origen de la seva fortuna a Suïssa, quan es va saber que havia arribat a acumular 48 milions d’euros.