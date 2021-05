Salut calcula que començarà a vacunar la franja 40-49 a mitjans de juny o fins i tot abans i els menors de 40 al juliol. Així ho va afirmar la sotsdirectora general de Promoció de la Salut, Carmen Cabezas, en declaracions a Rac1. Va afegir que a partir de dilluns es reprendrà la immunització dels col·lectius essencials, com ara mestres, que encara no han rebut la primera dosi. Cabezas va indicar que tan bon punt s’hagi decidit com s’ha de completar la pauta de vacunació a les persones menors de seixanta que van rebre una dosi d’AstraZeneca es programaran les cites.

D’altra banda, gairebé un 35% dels ciutadans de la Unió Europea (UE) té la primera dosi i el 13,7% està totalment immunitzat contra la covid, segons les darreres dades del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per la sigla en anglès) actualitzades ahir. Pràcticament tots els països del bloc europeu avancen al mateix ritme, excepte Hongria i Malta, que van més de pressa. Mentre s’amplia la vacunació, la majoria de països europeus registren un descens dels contagis i gran part ja estan fora de la zona de màxima alerta amb taxes d’incidència inferiors als 400 casos per cada 100.000 habitants els darrers 14 dies, segons les últimes dades de l’ECDC. Amb tot, Suècia i els Països Baixos continuen amb una incidència superior als 500 casos. A l’altre extrem hi ha Portugal, Irlanda i Finlàndia, ja fora de la zona vermella. De fet, pràcticament tot el territori finlandès és zona verda amb uns 50 casos per cada 100.000 habitants els últims 14 dies. Lleugerament per sobre de la mitjana europea, Espanya ha posat la primera injecció al 35,4% de la població i el 15,9% té la pauta completa, segons l’ECDC. Només dos països europeus estan quedant significativament enrere amb menys del 20% dels ciutadans protegits per una dosi: Bulgària i Letònia.

1.269 casos més a Catalunya

Catalunya va registrar fins ahir 666.051 casos confirmats acumulats de coronavirus -615.750 amb PCR o test d’antígens-, 1.269 més que en el recompte de dimecres, segons va informar la Conselleria de Salut al seu web. La xifra de morts se situa en 22.046, 18 més que dimecres: 14.026 en hospitals o centres sociosanitaris, 4.563 en residències, 1.176 en domicilis i 2.281 que no són classificables per falta d’informació.

Quant als ingressats, se situen en 1.227, 57 menys que en l’últim recompte, dels quals 410 són a l’UCI, 13 menys que dimecres. La velocitat de reproducció de la malaltia (Rt) baixa a 0,84 i el percentatge de positivitat dels tests d’antígens i PCR se situa en el 4,82%, i la incidència acumulada a 14 dies és de 227,66 per cada 100.000 habitants. La taxa del risc de rebrot ha baixat: dimecres va arribar a 195 i ahir es va situar en 191.

Pel que fa a la vacunació, Catalunya ha administrat la primera dosi a 2.300.201 persones des que va començar la campanya de vacunació -1.085.751 tenen la pauta completa-: s’han administrat 57.689 primeres dosis en un dia. En percentatges, s’ha vacunat en primera dosi el 29,4% de la població catalana, de la qual el 13,9% ja té la pauta completa.