Unes 300 persones es manifesten a Lleida aquest dissabte per reclamar la llibertat de Pablo Hasel tres mesos després del seu empresonament. Convocats per la Plataforma Llibertat Pablo Hasel, els manifestants han sortit des del rectorat de la UdL, on el van detenir, i es dirigeixen cap a la presó.

Durant la marxa, que ha començat amb tres quarts d'hora de retard, han cremat algun cartell i han tirat un parell de petards. També han posat música del raper a través d'uns altaveus. A més de crits reclamant la llibertat de Hasel, han cridat proclames com 'Violència és no arribar a finals de mes'.

Entre els assistents hi ha el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, i el diputat de la CUP Xavi Pellicer.

Des de l'organització han explicat que el recorregut de la protesta està pensat "perquè el Pablo senti que no està sol" i que l'acte acabarà davant de la presó. David Martín, membre de la Plataforma Llibertat Pablo Hasel, ha exigit la llibertat del raper i ha afirmat que l'Estat espanyol ha viscut "82 anys sense poder gaudir de veritables drets democràtics". "La llibertat del Pablo va lligada a conquerir la resta de drets que ens estan negant", ha afirmat, "perquè si haguéssim tingut dret a un habitatge digne, una feina en condicions i que no ens obrissin el cap per manifestacions el Pablo no s'hauria vist obligat a fer segons quines cançons i piulades".

Mauri ha assegurat que la seva entitat ha de ser al costat de les persones que, com Hasel, pateixen "duríssima repressió" per la "persecució a la dissidència política" que diu que hi ha a l'Estat espanyol. En declaracions a la premsa ha criticat la iniciativa del govern estatal de voler canviar el Codi Penal per evitar casos com l'empresonament del raper lleidatà en casos de llibertat d'expressió: "El govern espanyol ha promès moltíssimes coses i no ha complert absolutament res". Mauri ha recordat que el president espanyol, Pedro Sánchez, es va comprometre a derogar la coneguda com a 'llei mordassa' i que dos anys després d'arribar al poder encara no ho ha fet. "No ens podem creure cap de les promeses d'aquest PSOE tan frívol", ha deplorat.

Paluzie ha denunciat que institucions com la monarquia "estan sobreprotegides" a l'Estat malgrat els avisos del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) d'Estrasburg, que ja ha emès algunes resolucions avalant la crema de fotos del rei i altres expressions de rebuig a la corona espanyola. Tot i això, ha lamentat que "l'Estat espanyol no cessa en la seva actitud repressiva" i ha reclamat la llibertat de Hasel i de "tots els represaliats". Davant d'aquesta situació, ha instat l'independentisme català a "prendre la iniciativa" i a trobar "un acord": "Només la independència ens portarà a la llibertat".