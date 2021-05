El PSC i ERC pujarien en escons i Junts baixaria si es repetissin les eleccions, segons un sondeig del diari 'El Periódico'. En concret, els socialistes passarien dels 33 actuals a 37-38, i els republicans obtindrien 34-36 (ara també en tenen 33). En canvi, JxCat baixaria fins a 25-27 des dels 32 actuals. La resta de forces es quedarien pràcticament com estan. Només hi hauria un canvi en les últimes dues posicions. El PPC tindria 5-6 diputats, en lloc dels 3 actuals, i passaria per davant de Cs, que quedaria últim amb 3-4 escons (ara en té 6). Les forces independentistes baixarien en conjunt però seguirien tenint majoria absoluta (68-73 diputats). A més, es quedarien en el 48,3% dels vots, pel 51,3% actual.

Pel que fa al percentatge de vot, el PSC pujaria 3,5 punts i ERC ho faria en punt i mig. En canvi, Junts baixaria 2,8 punts. Vox tindria 10-11 escons (ara en té 11), la CUP es quedaria en 9-10 (pels 9 actuals) i els comuns aconseguirien 8-9 (en tenen 8).