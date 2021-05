Tres mesos i tres dies després de les eleccions del 14-F i després d’una negociació agònica que la setmana passada semblava conduir a l’abisme d’una repetició electoral, ERC i JxCat van desencallar finalment el cap de setmana un acord per formar un nou Govern de coalició i s’han promès «lleialtat mútua».

Conscients que la seva imatge de cohesió interna ha quedat encara més deteriorada després del seu últim pols negociador, el candidat d’ERC a la presidència de la Generalitat, Pere Aragonès, i el secretari general de JxCat, Jordi Sànchez, van voler transmetre ahir unitat i es van comprometre a treballar per avançar cap a la independència.

Han estat ells dos qui, en dues maratonianes reunions discretes mantingudes aquest cap de setmana, han aconseguit desbloquejar l’acord, que enterra la idea d’ERC de governar en solitari.

Les dues reunions s’han celebrat a Prats de Lluçanès, dissabte, i a Alella, diumenge. En el cas de la població lluçanesa, la reunió es va celebrar al Soler de n’Hug, una masia propietat de la família del vicesecretari general de vertebració territorial, l’exalcalde de Prats Isaac Peraire. Curiosament diumenge Peraire va informar en un tuit que «un curtcircuit en un tractor» va provocar, un dia després de la reunió discreta, un incendi en un cobert d’aquesta mateixa masia. Diumenge, Aragonès i Sànchez van tancar l’acord a la masia de Ca Magarola, a Alella.

Catorze departaments

Aragonès -que excepte sorpreses d’última hora serà investit aquesta mateixa setmana- presidirà un Govern de coalició amb 14 departaments -un més que fins ara-, repartit al 50 per cent entre ERC i JxCat.

ERC liderarà la conselleria de la Presidència, amb atribucions en Funció Pública i una oficina per al pla pilot per a una Renda Bàsica, un macrodepartament per al qual es perfila la santpedorenca Laura Vilagrà (vegeu pàgina següent).

Els republicans també es faran càrrec, per primera vegada, d’Interior, retindran Educació, assumiran Empresa i Treball, també Cultura, encapçalaran Acció Climàtica, Agricultura i Alimentació i lideraran una conselleria nova: Feminismes i Igualtat.

Per la seva banda, Elsa Artadi apareix des de fa mesos com a principal candidata a convertir-se, per part de JxCat, en vicepresidenta i consellera d’Economia i Hisenda, departament en el qual ja va treballar al costat de l’exconseller Andreu Mas-Colell, en el Govern d’Artur Mas. JxCat assumirà Salut, Acció Exterior i Transparència, Justícia, Drets Socials, així com Recerca i Universitats, a més de conservar Polítiques Digitals, Infraestructures i Agenda Urbana.

L’acord està pendent de ser ratificat per les bases de JxCat, en una consulta telemàtica entre dimarts i dimecres en la qual decidiran si avalen la coalició o permeten un Govern d’ERC sola.

Segons van explicar en roda de premsa conjunta Aragonès i Sànchez, l’acord preveu que ERC, JxCat i la CUP creïn un nucli estratègic, juntament amb l’ANC i Òmnium Cultural, no «tutelat» pel Consell per la República, l’espai parainstitucional que lidera des de Bèlgica l’expresident Carles Puigdemont. Aquest havia estat un dels principals punts de discòrdia que havien impedit fins ara desbloquejar l’acord, ja que JxCat insistia que aquest nucli estratègic unitari quedés sota el comandament del Consell per la República, mentre que ERC es negava a acceptar qualsevol «tutela» a Pere Aragonès com a nou president.

Aragonès va afirmar que l’acord es basa «en la lleialtat mútua» per afrontar la crisi de la covid-19 i avançar cap a la independència mitjançant la formació d’un Govern fort. El candidat republicà va demanar disculpes a la ciutadania perquè l’acord ha requerit «probablement massa temps», cosa que ha atribuït a què «tenim un país un país plural i divers» i «no era fàcil» superar les discrepàncies.

«JxCat assumeix bona part dels continguts de l’acord que ERC va aconseguir a finals de març amb la CUP i que preveu donar un marge de dos anys a la taula de diàleg amb l’Estat, abans d’avaluar els seus resultats, encara que no es detalla cap pla B independentista. Aquest factor ha irritat els sectors més partidaris de la via unilateral i, de fet, l’expresident Quim Torra va mostrar ahir mateix el seu escepticisme en un tuit lacònic: «Sense estratègia independentista es fa difícil governar».

A l’espera que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, obri una ronda de consultes i convoqui el ple d’investidura per aquesta setmana, Aragonès espera poder ser investit amb els 33 vots d’ERC, els 32 de JxCat i els 9 de la CUP.

El diputat de la CUP Xavier Pellicer va garantir el suport del seu grup a la seva investidura, encara que va advertir que no serà «un xec en blanc».

La reacció de l’oposició

La viceprimera secretària del PSC, Eva Granados, va augurar que l’acord entre ERC i JxCat donarà pas a un nou Govern abocat al «fracàs» i «escorat a la dreta», ja que els de Puigdemont pilotaran Salut i Drets Socials. Segons la líder d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, «Junts ha guanyat als despatxos el que no va guanyar a les urnes», en quedar-se els departaments de «més rellevància social».

Per la seva banda, Vox va qualificar de «falta de respecte» el «mal acord» entre ERC i JxCat i els ha retret anar «a remolc» de l’ANC i Òmnium. Ciutadans va deplorar que ERC es faci càrrec d’Interior, mentre que el PPC va alertar que el nou Govern aprofundirà en la «decadència» de Catalunya.

ERC decideix que Laura Vilagrà assumeixi la conselleria de Presidència

Tal com ja va avançar aquest diari el 19 de març, ahir es confirmava extraoficialment que la santpedorenca Laura Vilagrà serà la nova consellera de presidència en disposar de l’aval dels pesos pesants dels republicans. Serà una conselleria amb molta càrrega política interna, ja que haurà de fer de frontissa entre les dues potes del nou executiu.

L’exalcaldessa de Santpedor i diputada al Parlament, que ha format part de la comissió negociadora d’ERC per al pacte amb Junts i amb la CUP, no confirmava ahir la notícia i es mostrava prudent. «Encara no hem fet cap reunió per abordar aquests temes. Aquesta é la setmana de la investidura. La setmana que ve serà l’hora dels nomenaments», explicava a Regió7. Segons Vilagrà, però, la formació del nou executiu, que formalment s’elabora a partir d’una decisió directa del president (en aquest cas, Pere Aragonès), requerirà d’un consens de noms de les dues formacions que integraran el Govern. «Volem fer un Govern que neixi cohesionat, sense problemes d’entesa per anar més a l’una que fins ara», deia Vilagrà.

La santpedorenca explicava que aquests últims 85 dies «han estat molt intensos, amb moltes reunions», en les quals ella ha tingut un paper protagonista, ja que ha estat la responsable de redactar els documents programàtics per evitar contradiccions que poguessin sorgir de la negociació a tres bandes entre els republicans, Junts i la CUP.

Segons Vilagrà, el nou executiu neix amb vocació de mantenir-se sòlidament en el temps, malgrat les aspres desavinences entre ERC i Junts i les dures acusacions que s’han llançat mútuament representants de les dues formacions. «En el pacte hem establert mecanismes de coordinació. Confiem que la relació estarà molt més engreixada del que ho ha estat fins ara», assegura Vilagrà. Segons la dirigent republicana, «hem pogut pactar molts aspectes prèviament a l’acord, que en l’anterior legislatura no vam poder fer pel temps del qual veníem i per la repressió. Ara hem pogut establir un període de transició». «Al final, tot ho fan les persones», deia Vilagrà, «i jo acostumo a tenir bona relació amb tothom».

Laura Vilagrà no ha pogut assistir presencialment a les últimes reunions per al pacte, ja que ha hagut d’estar confinada deu dies per un positiu d’un contacte molt estret. Ahir va ser el primer dia que va poder desplaçar-se al Parlament.